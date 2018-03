Walk of Fame del Coni | assegnate cinque nuove stelle Spazio a Papi | Rosolino | Maldini

Altri 5 miti azzurri nella Walk of Fame : Un altro mito dello sport italiano e' stato il pallavolista Samuele Papi, quattro medaglie olimpiche in bacheca, rappresentato al Foro Italico dal presidente della Federazione italiana volley Bruno ...

Luigi Beccali - Ercole Baldini - Paolo Maldini - Samuele Papi e Massimiliano Rosolino nella Walk of Fame : "E' un particolare onore veder premiati campioni che hanno fatto la storia del nostro sport, complimenti a tutti". La mattonella di Massimiliano Rosolino ha tra l'altro inaugurato una nuova area, ...

Una stella sulla Walk of Fame per 'Luke SkyWalker' : Ha prestato il volto a una delle più grandi icone del cinema, Luke SkyWalker, protagonista della saga stellare. Per tutti il nome di Mark Hamill resterà per sempre legato a quello dei jedi ed è per ...

Stranezze da Oscar sulla Walk of fame aspettando la 'Notte delle stelle' : Stranezze da Oscar. In attesa della 'Notte delle stelle', con Luca Guadagnino in lizza per ben quattro statuette con il suo Call me by your name, sulla walk of fame di Hollywood Boulevard si alternano ...

Reese Witherspoon è andata a pulire la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame : Reese Witherspoon è una delle attrici più amate dal mondo del cinema, e come tale ha una stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame . Questo fine settimana, l'attrice è andata a visitare la sua stella, e trovandola molto sporca, ha deciso di ...

Lollobrigida - a 90 anni arriva la stella sulla ?Walk of Fame? : «Sono commossa» : Gina Lollobrigida, 90 anni, ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame: «Sono passati 50 anni dal mio ultimo film a Hollywood, ma la gente oggi mi ha accolto come se fosse passato un...

La stella di Gina Lollobrigida brilla sulla Walk of fame : Un tributo di Hollywood a una delle più grandi dive del cinema italiano. Gina Lollobrigida ha ricevuto la sua stella sulla Walk of fame. L'attrice, che lo scorso luglio ha compiuto 91 anni, è volata a Los Angeles per ricevere il...

Gina Lollobrigida nella Walk of Fame di Hollywood : Roma, 2 feb. , AdnKronos, - Anche la stella di Gina Lollobrigida brilla da oggi nella Walk of Fame di Hollywood. "Insieme a quelle di Ennio Morricone, Sofia Loren, Bernardo Bertolucci, Rodolfo ...