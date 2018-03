Volley | Champions League | partono i PlayOffs 12 | per le tre italiane andata in trasferta

Volley : l'Italia è terza nel ranking femminile europeo : tre squadre in Champions dal 2018/'19 : ROMA- La Cev, la Confederazione Europea, ha reso noto il ranking per nazioni aggiornato in base ai risultati conseguiti negli ultimi anni nelle competizioni per Club. Grosso balzo in avanti per le ...

Volley : Champions League - sorteggiate le avversarie di Perugia - Civitanova e Trento : LUSSEMBURGO - Sorteggiati questa mattina in Lussemburgo gli accoppiamenti per i PlayOffs 12 della Champions League che vede ancora compatta la pattuglia delle tre italiane, che hanno superato tutte ...

CEV Volleyball Champions League maschile : gli accoppiamenti per i PlayOffs 12 : ... che si è assicurata i diritti tv della manifestazione, trasmetterà tutte le gare delle squadre italiane su Fox Sports HD, canale 204 di SKY, e Fox Sport Plus, canale 205 di SKY. Tutti i turni di ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara favorita col Galatasaray. Conegliano - serve l’impresa con Kazan. L’analisi dei quarti : Oggi si è svolto il sorteggio degli quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. L’Italia ha portato due squadre al tabellone a eliminazione diretta, analizziamo le avversarie delle nostre formazioni e il loro cammino verso la Final Four che si disputerà a Bucarest (organizzata dal CSM Volei Alba Blaj). Novara se la dovrà vedere con il Galatasaray Istanbul, formazione turca che ha chiuso il proprio girone al secondo ...

Volley : Champions League - Novara con il Galatasaray - Conegliano pesca il Kazan : LUSSEMBURGO -Effettuati questa mattina in Lussemburgo il sorteggio per i Play Off 6 di CEV Volleyball Champions League. Le due formazioni italiane, Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano , ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova rischia col PGE - poi derby con Trento? Perugia - spavento Novosibirsk. Analisi di ottavi e quarti : Oggi si è svolto il sorteggio degli ottavi e quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. L’Italia ha portato tre squadre al tabellone a eliminazione diretta, analizziamo le avversarie delle nostre formazioni e il loro cammino verso la Final Four che si disputerà a Kazan (organizza lo Zenit detentore del trofeo). Perugia affronterà l’Halkbank Ankara, formazione turca che ha chiuso al secondo posto la Pool B alle ...

Volley - Champions League 2018 – Sorteggiati ottavi e quarti di finale : Perugia e Trento fortunate - Civitanova rischia. Poi il derby italiano : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale (playoff 12) della Champions League 2018 di Volley maschile. Nella stessa sede sono stati definiti anche gli abbinamenti per i quarti di finale (playoff 6). Lo Zenit Kazan, corazzata russa vincitrice delle ultime tre edizioni del torneo, organizzerà la Final Four e dunque è già certa della qualificazione alle semifinali. Le altre 12 formazioni rimaste in corsa si contenderanno i ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Sorteggiati i quarti di finale : Conegliano - incubo Kazan! Novara col Galatasaray : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei quarti di finale (playoff 6) della Champions League 2018 di Volley femminilee. Il CSM Volei Alba Blaj organizzerà la Final Four a Bucarest e dunque è già certa della qualificazione alle semifinali. Le altre 6 formazioni rimaste in corsa si contenderanno i restanti tre posti per gli atti conclusivi in programma il 5-6 maggio nella capitale rumena. Conegliano se la dovrà vedere con la corazzata Dinamo ...

Volley - Champions League 2018 – Oggi il sorteggio degli ottavi di finale. Perugia - Civitanova - Trento teste di serie : le possibili avversarie : Oggi venerdì 2 marzo (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. L’organizzazione della Final Four è già stata assegnata allo Zenit Kazan, corazzata russa che ha vinto le ultime tre edizioni della massima competizione continentale e che si è così garantita la qualificazione diretta alle semifinali senza dover passare dai turni preliminari. L’Italia sarà presente ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Oggi il sorteggio dei quarti di finale. L’Italia punta su Novara e Conegliano : le possibili avversarie : Oggi venerdì 2 marzo (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. L’organizzazione della Final Four è già stata assegnata al CSM Volei Alba Blaj, formazione rumena che si è così garantita la qualificazione diretta alle semifinali senza dover passare dai turni preliminari. L’Italia sarà presente nell’urna in Lussemburgo con due squadre: Novara sarà testa di serie, ...

Volley - Champions League 2018 – Final Four a Kazan e Bucarest : organizzano Zenit e Alba Blaj : La CEV ha comunicato quali saranno le società che organizzeranno le Final Four della Champions League 2018 di Volley, sia al maschile che al femminile. Lo Zenit Kazan avrà l’onore di ospitare l’atto conclusivo per gli uomini. La corazzata russa cercherà il quarto titolo consecutivo di fronte al proprio pubblico: appuntamento alla Basket-Hall di Kazan nel weekend del 12-13 maggio. Sarà invece il CSM Volei Alba Blaj a ospitare ...

Volley - l’Italia fa il pieno in Champions League! Pokerissimo all’assalto : Perugia e Novara al top - Civitanova e Conegliano d’assalto : L’Italia risponde presente in Europa, i nostri club sono in prima fila e sono stati assoluti protagonisti in questa prima parte di stagione. In Champions League abbiamo fatto il botto: tutte le cinque squadre iscritte hanno superato brillantemente la fase a gironi. Perugia, Civitanova e Trento sono agli ottavi di finale della competizione maschile; Novara e Conegliano giocheranno i quarti nel torneo femminile. I Block Devils hanno avuto la ...

Volley : Champions League - Trento supera il Noliko ed è seconda nella Pool E : LA CRONACA DEL MATCH- Le squadre si presentano in formazione tipo all'ultimo appuntamento della Pool E; la Trentino Diatec che scende in campo dal primo scambio prevede Giannelli in regia in ...