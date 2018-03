quattroruote

: Volkswagen Touareg - Un viaggio da Bratislava a Pechino per il debutto - dinoadduci : Volkswagen Touareg - Un viaggio da Bratislava a Pechino per il debutto - crosshairs981 : RT @quattroruote: Un prototipo della #Volkswagen #Touareg percorrerà oltre 16 mila km per raggiungere il Salone di Pechino dove sarà svelat… - quattroruote : Un prototipo della #Volkswagen #Touareg percorrerà oltre 16 mila km per raggiungere il Salone di Pechino dove sarà… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) La nuova generazione dellasarà presentata in anteprima mondiale ail 23 marzo. La scelta della Cina come nazione dove portare alla nuova sport utilty è principalmente dettata dalla rapida crescita del mercato delle Suv nel Paese asiatico e, vista l'importanza di questo nuovo modello, la Casa tedesca ha deciso di intraprendere unche porterà un esemplare della nuovadall'Europa fino in alla capitale cinese. Da. Il modello attualmente in cammino verso la Cina sarà esposto durante il Salone die percorrerà, in un paio di settimane, oltre 16 mila km attraversando 11 diverse nazioni. Laè partita direttamente dalla fabbrica slovacca didove saranno prodotti i futuri modelli di serie dirigendosi verso San Pietroburgo dove ha fatto tappa prima di dirigersi verso il Kazakistan e le alture ...