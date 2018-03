' Volevo essere il più amato' Berlusconi secondo Sorrentino | ecco le prime immagini

Volevo essere (solo) un genitore - ma mio figlio è autistico : Sono giunta a una conclusione, in realtà un punto di partenza anziché di arrivo: la mia coscienza funziona un po' come il mare. Ci sono le onde, belle e spumeggianti, e ogni tanto una di queste si spinge più in là delle altre, lasciando qualcosa a riva. Il lavorio del mio cervello mi sembra procedere allo stesso modo: dall'infinito vortice di ricordi che ho costruito in 27 anni, a volte ce n'è uno che spunta ...