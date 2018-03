Vodafone proroga di nuovo la scadenza dei sorrisi Vodafone Happy

Altra proroga per premi Vodafone Happy : fino al 28 febbraio anche la 50GB gratis : Vodafone Happy sorprende ancora una volta, con una seconda proroga (la prima sarebbe scaduta oggi, giovedì 15 febbraio) utile alla richiesta dei premi associati all'iniziativa. Come precisato dai colleghi di 'mondomobileweb.it', il catalogo, nell'ambito di alcuni omaggi, resterà valido fino al 28 febbraio, mentre la restante parte risulterà richiedibile entro il 12 marzo, giorno in cui sappiamo scadrà anche la raccolta dei sorrisi (sempre che ...