Visite mediche con il Milan per reina

Milan-Reina - oggi le Visite mediche : pronto biennale da 3 - 5 milioni a stagione : Milan-Reina, oggi le visite mediche: pronto biennale da 3,5 milioni a stagione Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Reina, oggi LE visite mediche- Come riportato dai colleghi di “SkySport“, Pepe Reina oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito con il Milan in vista della prossima stagione. Come accennato nei giorni scorsi, il portiere ...

REINA AL MILAN / Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che non molla lo Scudetto : REINA al MILAN, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:59:00 GMT)

Calciomercato Milan - Visite mediche per Reina : Un altro importantissimo passo in avanti verso un futuro in rossonero che ormai sembra essere sempre più certo: Pepe Reina, portiere classe 1982 in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo ...

Lautaro Martinez - pronte le Visite mediche : Lautaro Martinez, pronte le visite mediche Lautaro Martinez continua a strabigliare con i suoi colpi e l’Inter gongola. Il giovane attaccante del Racing Club, classe 1997, dopo la tripletta all’esordio in Copa Libertadores, ha timbrato anche in campionato davanti al ct dell’Argentina Sampaoli. I dirigenti nerazzurri ora dovranno chiudere e un accordo di massima c’è […] L'articolo Lautaro Martinez, pronte le visite ...

Milan - altro acquisto piazzato per giugno : programmate le Visite mediche : Secondo Rai Sport , il Milan ha praticamente chiuso per Pepe Reina dal Napoli. Si stanno programmando le visite mediche e le firme sui contratti, ma ormai lo spagnolo non ha più dubbi e sposerà il progetto ...

Barcellona - Visite mediche per Arthur : Il Barcellona lavora già per il futuro e in queste ore sta chiudendo un colpo per la prossima estate. Come riporta Sport , oggi infatti il centrocampista del Gremio, Arthur , svolgerà le visite mediche che precederanno l'accordo definitivo tra le due società.

Napoli - ecco Milic per la fascia sinistra : Visite mediche e poi firma fino a giugno : Dopo l'ok di Maurizio Sarri e del ds Giuntoli, è arrivato anche il via libera di De Laurentiis: Milic, terzino sinistro, è atteso per le visite mediche e firma fino a giugno, senza opzione. Il ...

Calciomercato Napoli - ecco Milic : in arrivo per le Visite mediche : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a guidare il campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo in campionato contro la Spal, ancora un punto di vantaggio e duello che si preannuncia fino alla fine. Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con un pesante stop, quello del terzino Ghoulam, per questo motivo gli azzurri hanno subito deciso di correre ai ripari, è fatta infatti per ...

Ex Juve : Visite mediche per Evra al West Ham - preferito all'Everton VIDEO : Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk Patrice Evra prima di firmare per il West Ham ha rifiutato una proposta dell' Everton . Il terzino francese effettuerà oggi le visite mediche di rito prima di mettersi a disposizione di David ...

Visite mediche ai lavoratori delle aziende agricole tarantine : Taranto. L’ente bilaterale agricolo Faila Ebat della provincia di Taranto comunica che sono state liquidate altre aziende agricole che hanno

Calciomercato Genoa - El Yamiq è arrivato in città : ora Visite mediche e firma sul contratto : Calciomercato Genoa – Reduce dal blitz sul campo della Lazio che ha portato tre punti preziosissimi in chiave salvezza, il Genoa è finalmente pronto ad abbracciare il nuovo acquisto Jawad El Yamiq che vestirà ufficialmente la maglia del ‘Grifone’. Il difensore centrale marocchino classe ’92, come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, è arrivato questa notte in Liguria e si sta sottoponendo alle visite mediche ...

Evra riparte dal West Ham dopo il licenziamento dal Marsiglia : domani le Visite mediche : Nuova avventura per Patrice Evra. Il laterale francese torna in Premier League a quattro anni di distanza dall’addio al Manchester United. domani l’ex Juve effettuerà le visite mediche con il West Ham di Joao Mario prima di firmare il contratto che lo legherà agli ‘Hammers’. Evra quindi è pronto a rimettersi in gioco dopo il licenziamento dal Marsiglia per il calcio rifilato ad un tifoso in un match di Europa League. Il ...

Calciomercato - Benevento : Visite mediche e firma per Sagna : Ci siamo: Benevento accoglie ufficialmente Bacary Sagna . Come si legge sul sito ufficiale del club, "è stato raggiunto l'accordo con il giocatore. Il difensore francese di origini senegalesi ha ...

Calciomercato Roma - terminate le Visite mediche di Jonathan Silva [VIDEO] : Calciomercato Roma – Si sta per concludere la sessione invernale di Calciomercato, sono state ore caldissime in casa Roma. Nella giornata di ieri è stata definita la cessione di Emerson al Chelsea mentre è sfumata la trattativa pet Dzeko. La Roma per il sostituto del brasiliano aveva individuato Alex Vidal ma la trattativa non è andata in porto, poi nelle ultime ore la mossa a sorpresa con l’arrivo di Jonathan Silva dallo Sporting ...