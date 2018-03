VIDEO Pattinaggio di figura | Mondiali junior 2018 | rivediamo il programma libero di

oasport

(Di lunedì 12 marzo 2018) L'Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, ha ospitato nella settimana appena terminata i Campionatididi. La protagonista assoluta di questa rassegna iridata giovanile è stata certamente la giovanissima Alexandra Trusova, atleta russa classe 2004. L'allieva di Eteri Tutberidze è infatti diventata la prima atleta nella storia ad atterrare in gara due salti quadrupli (salchow e toeloop), riuscendo ad ottenere lo spaventoso punteggio tecnico di 92.35 che, sommato ai 61.14 punti delle componenti del, ha fatto impennare il risultato nel segmento a 153.49, per un totale di 225.52 punti. Andiamo a rivedere la straordinaria prestazione della talentuosa russa.