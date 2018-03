VIDEO Pattinaggio di figura | Mondiali junior 2018 | rivediamo i programmi di Matteo Rizzo

VIDEO – Pattinaggio artistico : i programmi vincenti di Daniel Grassl alla Torun Cup 2018 : Dopo le vittorie di Zagabria e Graz, il giovanissimo azzurro Daniel Grassl ha conquistato il suo terzo successo stagionale nella categoria senior, imponendosi sul ghiaccio della città polacca di Torun. Il quindicenne ha stabilito un nuovo primato personale nel programma corto (69.34 punti) nonostante una caduta, mentre nel free skating si è fermato a 127.04 punti, anche in questo caso con una deduzione. Il totale di 196.38 punti gli ha comunque ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Four Continents 2018 : riviviamo il programma libero di Jin Boyang e Shoma Uno : Quarta ed ultima giornata di competizioni per i Four Continents Championships 2018, la rassegna internazionale nella quale si affrontano i migliori pattinatori extraeuropei. A chiudere il programma della rassegna è stato il programma libero maschile, nel quale si attendeva la sfida tra il giapponese Shoma Uno ed il cinese Jin Boyang, separati da pochi decimi di punto dopo il primo segmento di gara. Al contrario di quanto pronosticato, però, ad ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Four Continents 2018 : il programma corto di Shoma Uno e Jin Boyang : Seconda giornata di competizioni a Taipei, dove sono in corso di svolgimento i Four Continents Championships 2018, la rassegna che riunisce i migliori pattinatori extraeuropei. Nel programma libero maschile, il favorito Shoma Uno non ha tradito le aspettative. Già medagliato di bronzo lo scorso anno, il giapponese ha ottenuto il miglior punteggio odierno con 100.49 punti (54.92 di technical elements e 45.57 di components), ma può vantare un ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Carolina Kostner incanta ancora nel Gala finale : Se la giornata di ieri ha assegnato le ultime medaglie dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, la rassegna continentale moscovita si è conclusa quest’oggi con il classico Exhibition Gala. Medagliata di bronzo nella prova femminile, la stella azzurra Carolina Kostner si è cimentata sulle note di Bonzo’s Montreux e Moby Dick, due pezzi strumentali dei Led Zeppelin basati sull’assolo di ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo l'esibizione di Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek nel Gala finale : Se la giornata di ieri ha assegnato le ultime medaglie dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, la rassegna continentale moscovita si è conclusa quest'oggi con il classico Exhibition Gala. Quinti classificati nella prova delle coppie d'artistico, gli azzurri Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek hanno presentato la loro versione di Barbie Girl degli Aqua.

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo il programma libero di Alina Zagitova : Il programma libero femminile ha chiuso le competizioni dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018. Per la prima volta impegnata nella rassegna continentale, la quindicenne russa Alina Zagitova è andata a conquistare la medaglia d’oro, migliorando tutti i propri primati. Nel free skating, il giovane fenomeno ha ottenuto 157.97 punti, raggiungendo quota 238.24 nel punteggio totale. Rivediamo la prestazione che le ha permesso di ...

DIRETTA / Carolina Kostner - Europei pattinaggio 2018 streaming VIDEO e tv : lotta per le medaglie! : DIRETTA Europei pattinaggio 2018 con Carolina Kostner streaming video e tv: oggi il programma libero che assegnerà le medaglie a Mosca (sabato 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 19:51:00 GMT)

VIDEO – Pattinaggio di figura - Europei 2018 : riviviamo la free dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : L’ultima giornata di gare dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quest’anno di scena alla Megasport Arena di Mosca, prevedeva lo svolgimento della free dance, con l’assegnazione delle relative medaglie. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato il loro quarto titolo continentale consecutivo. La coppia ha inoltre stabilito un doppio record del mondo, migliorando i ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo la danza libera di Cappellini-Lanotte : Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno chiuso il Campionato Europeo in quarta posizione con un punteggio totale di 105.89. Gli atleti della fiamme azzurre, dopo aver conquistato la terza posizione dopo la short dance sono scivolati fuori dal podio a causa di una danza libera pattinata in modo contratto, aggravata da un brutto errore di Anna sulla sequenza di twizzles (cavallo di battaglia della coppia italiana) e da una detrazione sul primo ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei 2018 : riviviamo la danza libera di Guignard-Fabbri : La coppia di danzatori sul ghiaccio azzurra formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri ha concluso il Campionato Europeo di Pattinaggio di figura in quinta posizione con un totale di 177.75. Rivediamo insieme la danza libera, pattinata sulle note di “Exogenesis Symphony Part III” dei Muse e costruita in un suggestivo ed emozionante crescendo. Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno ottenuto nel segmento l’importante ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma libero di Matteo Rizzo : Matteo Rizzo, dopo la sesta posizione ottenuta dopo lo short program, ha chiuso il Campionato Europeo di Pattinaggio artistico in nona posizione. L’andazzo della sua performance in qualche modo è stata speculare a quella del Campione Europeo Javier Fernandez: brillante nella prima parte, leggermente difettosa nella seconda. Rivediamo il programma libero dell’atleta azzurro, pattinato sulle musiche dei Beatles. Clicca qui per mettere ...