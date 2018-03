Video Fiorentina Benevento 1-0 | gol e highlights della partita Serie A 28^ giornata

La Fiorentina supera il Benevento e onora nel migliore dei modi il suo capitano Video : In una giornata in cui hanno prevalso emozioni e lacrime in ricordo di Davide #astori la #Fiorentina vince contro il Benevento davanti ai propri tifosi, i viola sono apparsi molto scossi e senza energie dopo una settimana che li ha visti soffrire per la scomparsa del loro amato capitano. Ancora una volta ha vinto Davide Astori Nella 28esima giornata del campionato di Serie A la Fiorentina torna alla vittoria e lo fa con una rete del sostituto ...

Coreografia Fiorentina-Benevento - tutti in lacrime per Astori : clima da brividi al Franchi [FOTO E Video] : 1/10 Foto Twitter Fiorentina ...

Coreografia Fiorentina-Benevento - tutti in lacrime per Astori : clima da brividi Franchi [FOTO E Video] : 1/10 Foto Twitter Fiorentina ...

In ricordo di Astori : le dediche dei club - il Franchi gremito. Fiorentina - tutta la rosa con la sua maglia FOTO e Video : Si sono viste manifestazioni importanti in suo ricordo in tutto il mondo'. 11.50 BADELJ: 'DAVIDE RESTERA' LA NOSTRA LUCE' - Queste, invece, le parole di Badelj a Sky Sport : ' Davide era, è e rimarrà ...

