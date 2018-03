Viaggio nel Sulcis | ex roccaforte industriale rossa che si riscopre grillina

Zurich cresce nelle attività assicurative di Viaggio : Teleborsa, - Zurich Insurance Group ha acquisito 19 aziende in America Latina, operanti con i marchi Travel Ace e Universal Assistance. Il gruppo assicurativo svizzero ha dichiarato di voler ...

Zurich cresce nelle attività assicurative di Viaggio : Zurich Insurance Group ha acquisito 19 aziende in America Latina, operanti con i marchi Travel Ace e Universal Assistance. Il gruppo assicurativo svizzero ha dichiarato di voler accelerare la crescita ...

“Buon Viaggio capitano” - il ritorno in campo della Fiorentina nel nome di Astori : Un ultimo saluto commovente, unico, memorabile. Sono in trentacinquemila al Franchi per un nuovo grande abbraccio a Davide Astori, il capitano per sempre che se ne è andato una settimana fa, quando lo hanno ritrovato senza vita a Udine, nel suo letto in albergo. Un silenzio surreale, totale, fatto di dolore e di rispetto ha accompagnato l’ingresso ...

“Buon Viaggio capitano” - il ritorno in campo della Fiorentina nel nome di Astori : Un ultimo saluto commovente, unico, memorabile. Sono in trentacinquemila al Franchi per un nuovo grande abbraccio a Davide Astori, il capitano per sempre che se ne è andato una settimana fa, quando lo hanno ritrovato senza vita a Udine, nel suo letto in albergo. Un silenzio surreale, totale, fatto di dolore e di rispetto ha accompagnato l’ingresso ...

Ostia - Viaggio nella periferia di Roma dove lo Stato riconquista territorio : L'enorme quartiere alle porte della capitale, tenta con fatica un ritorno alla legalità. Tutto è ricominciato dopo l'arresto di Roberto Spada, in seguito all'aggressione al giornalista Rai -

Viaggio nella torre inaccessibile del Castello di Padernello : per la prima volta apre al pubblico l’antico mastio : Un Castello antico custodisce sempre luoghi misteriosi o inaccessibili, come i passaggi segreti e le stanze nascoste in cui ci si rifugiava in caso di pericolo, raccontati spesso nei libri, nelle favole e nei film. Il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco immerso nella campagna della Bassa Bresciana, non è da meno e custodisce ancora affascinanti luoghi inesplorati. L’importante intervento di restauro che dal 2006 l’ha riportato in ...

Fumo - alcol - cocaina. Viaggio nelle scuole d'Italia per parlare di dipendenza : Non è puro proibizionismo, ma una politica di controllo e di tutela dei più deboli, una scelta di civiltà e di rispetto per la persona e per la sua salute'. alcol prima causa di morte tra i giovani . ...

Fumo - alcol - cocaina. Viaggio nelle scuole d'Italia per parlare di dipendenza : Fumo, alcol, marijuana. Ma anche cocaina ed eroina: in quantità minori, ma pur sempre preoccupanti. Sono questi i tasselli che compongono il mosaico delle dipendenze da sostanze d'abuso: legali (alcol e Fumo) e non. Il problema, secondo le ultime stime del Centro Nazionale delle Ricerche (Cnr), riguarda quasi un ragazzo su tre, di età compresa tra 15 e 19 anni: tanti sono quelli che hanno fatto uso almeno una volta nella vita di ...

Coree - un Viaggio nell'invisibile della Zona Demilitarizzata : Goseong , askanews, - L'autobus è pieno di giornalisti di tutto il mondo e la guida ci prepara al viaggio: un itinerario attraverso la provincia sudcoreana di Goseong per arrivare alla Zona Demilitarizzata che precede e isola il confine con la Corea del Nord.Un ...

Volkswagen Group : Viaggio nel futuro con la Brand Night a Ginevra [LIVE STREAMING] : La Brand Night del Gruppo Volkswagen, che puoi seguire online qui sotto in diretta streaming a partire dalle ore 20, ci apre le porte sul lavoro che stanno portando avanti i vari marchi dell'azienda,...

Un Viaggio alla scoperta della ricchezza del patrimonio floristico calabrese nel libro "Etnobotanica in Calabria' : Memoria orale e scienza indagate e mixate con rigore e intelligenza da professionisti di solida formazione, ma soprattutto mossi da una strenua passione per il proprio habitat. Nel libro, frutto di ...

Viaggio nell’Italia del voto : Da Gorizia a Reggio Calabria, dal lavoro all’astensionismo: reportage, articoli e commenti per raccontare il paese e i temi più dibattuti in campagna elettorale.

Gondo - Viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dall’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

Gondo - Viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dall’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...