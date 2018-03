Verso un governo del Presidente Ritorno alle urne in autunno o a febbraio

Verso un governo del Presidente Alle urne in autunno o a febbraio M5S - Pd - Lega - FI...non c'è soluzione : Sono passati otto giorni dAlle elezioni politiche del 4 marzo e si torna ai primissimi commenti dopo le proiezioni sui risultati elettorali: tutto è nelle mani del Presidente Sergio Mattarella, che continua ad appellarsi al senso di responsabilità Segui su affaritaliani.it

APPELLO MATTARELLA - “SIAMO TUTTI RESPONSABILI”/ Video - Verso il Governo : “senza egoismi - sorti Italia comuni” : Sergio MATTARELLA, secondo APPELLO ai partiti: "siamo TUTTI responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Le parole dal Quirinale(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:06:00 GMT)

Pensioni - Salvini Verso il governo : aiuto per cancellare la Fornero - ultime news Video : Così come avvenuto in campagna elettorale [Video], anche nel post elezioni e verso la formazione di un nuovo governo resta in primo piano il capitolo della riforma #Pensioni. Gli occhi sono puntati sui leader e candidati premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio e della Lega #Matteo Salvini, che promettono da tempo l’abolizione della legge Fornero e che adesso sono alla prova dei fatti avendo i numeri in Parlamento per farlo. Tra l’altro, ...

Beppe Grillo - rottura con Luigi Di Maio sul governo : Dagospia - M5s Verso il suicidio : La strategia di Luigi Di Maio , ora, è chiara: vuole formare un governo a tutti i costi, così come da richiesta del vero leader del M5s, Davide Casaleggio . I segnali sono inequivocabili, le parole di ...

Di Maio festeggia a Pomigliano d’Arco : “Proiettati Verso il governo”. I suoi elettori : “Carisma - coerenza - onestà” : Torna dove tutto è cominciato. Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle due giorni dopo la vittoria plebiscitaria delle elezioni politiche, festeggia nella sua Pomigliano d’Arco. A piazza Leone, il grillino, che in tanti confessano volere come prossimo presidente del Consiglio, ricorda gli inizi della sua carriera politica. “Nel 2007 ho cominciato questo percorso in questa piazza. È importante ricordare quante volte in ...

Verso il Governo Salvini : contatti con parlamentari di sinistra : Matteo Salvini vuole giocarsi fino in fondo la partita di palazzo Chigi e lavora per costruire una maggioranza. “Sono contento

M5s - la partita a scacchi Verso il governo. Tra “condizioni irrinunciabili” e maggioranze disposte ad accettarle : E’ come giocare una partita a scacchi, solo che questa volta la prima mossa non spetta a loro. Quando sono passate quasi 24 ore dalla chiusura delle urne, i 5 stelle del cappotto al Sud e della mezza vittoria al Nord, quelli della gestione Luigi Di Maio, si fanno vedere in giro con l’aria stanca di tutti, ma pure con il ghigno di chi ha il lusso di poter aspettare di vedere cosa succede. “Non molliamo di un centimetro, stavolta ...

Elezioni - adesso cosa succede? I tempi e i passi obbligati Verso il prossimo governo. La video-scheda : Il 23 marzo la prima seduta delle Camere, a fine mese le dimissioni di Gentiloni L'articolo Elezioni, adesso cosa succede? I tempi e i passi obbligati verso il prossimo governo. La video-scheda proviene da Il Fatto Quotidiano.

Risultati elezioni 2018 - Di Maio : “M5s inevitabilmente Verso il governo - inizia la Terza Repubblica. Dialogo con tutti” : “Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni”. Luigi Di Maio parla dal quartier generale del Movimento 5 stelle, poco dopo il discorso di Matteo Salvini e prima delle dimissioni di Matteo Renzi (annunciate, poi smentite e poi rimandate). E parla dando quasi per scontato che l’incarico di formare il governo sarà affidato al Movimento 5 stelle: “Siamo una forza politica che rappresenta l’intera nazione. Questo ci ...