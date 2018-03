Venezia | ragazza investita in tangenziale | polizia stradale identifica il pirata

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018), 12 mar. (AdnKronos) – Lahato oggi il conducente del furgone, che nella serata di venerdì 9 marzo lungo laA57 di Mestre ha investito unadi 18 anni che vagava in stato confusionale all’altezza dello svincolo della Rotatoria Marghera.Si tratta di un uomo di 53 anni, di Stra, che a bordo di un furgone percorreva il tratto dia rientro dalla propria attività lavorativa. L’individuazione del mezzo e l’zione del conducente è avvenuta grazie a segnalazioni giunte alla polstrada da alcuni automobilisti in transito al momento del sinistro, dall’osservazione delle immagini acquisite dai video posti in zona, nonché dal ritrovamento, durante i rilievi dell’incidente, di alcuni frammenti plastici riconducibili al mezzo che è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato ...