Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale prevede innanzitutto la convocazione, nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 marzo, a partire dalle ore 10.30, in seduta ordinaria, del Consiglio regionale, con all’ordine del giorno diverse interrogazioni a risposta scritta, in ma

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nella stessa giornata di giovedì 15 marzo, alle ore 10.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente, innanzitutto per l’audizione dell’Assessore regionale Corazzari in ordine al Regolamento Edilizio Tipo (RET) per l’adeguamento a tale provvedimento da parte dei Comuni. Previsto, inoltre, l’esame, in sede consultiva, del Progetto di Legge della Giunta relativo alla ...

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sempre nella giornata di mercoledì 28 febbraio, alle ore 14.00, è convocata la Terza Commissione consiliare per l’esame e il parere sul provvedimento della Giunta regionale relativo all’adozione del Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018, nonché in me

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, martedì 27 febbraio, alle ore 10.30, della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’OdG l’audizione dei rappresentanti di Cisl Fp Veneto e Cgil Fp Veneto in merito al Parere alla Giunta regio

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 19 feb. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale prevede la convocazione, martedì 20 febbraio, alle ore 10.30, della Quinta Commissione consiliare per l’esame e il parere su due Proposte di Legge, di iniziativa consiliare, relative al riconoscimento e alla promozione delle organizzazi

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Calendarizzate, inoltre, diverse Mozioni, presentate dai consiglieri, in materia di sanità, identità di genere, integrazione, formazione, sostegno al Made in Italy, infrastrutture, e tre Risoluzioni in materia di tutela delle tradizioni venete, dei diritti della persona e

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) – L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, innanzitutto, del Consiglio regionale, in seduta ordinaria, giovedì 15 febbraio, alle ore 10.30, con all’ordine del giorno alcune risposte della Giunta regionale a interrogazioni e interpellanze, nonché tre Interrogazioni a risposta scritta, presentate dai consiglieri regionali, in materia di costi della giustizia, ambiente e ...

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 31 gennaio, alle ore 10.30, si riunisce la Prima Commissione consiliare permanente per l’esame, in sede referente, del Progetto di Legge, di iniziativa della Giunta, relativo all’istituzione del nuovo Comune denominato 'Quattroville', mediante fusione dei Comuni