Veneto | i lavori del Consiglio regionale della settimana 3

#Veneto #Padova L'arco di Giano, a Giugno cominciano i lavori. L'annuncio

(Di lunedì 12 marzo 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Nella stessa giornata di giovedì 15 marzo, alle ore 10.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente, innanzitutto per l’audizione dell’AssessoreCorazzari in ordine al Regolamento Edilizio Tipo (RET) per l’adeguamento a tale provvedimento da parte dei Comuni. Previsto, inoltre, l’esame, in sede consultiva, del Progetto di LeggeGiunta relativo alla Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2017, nonché l’esame del provvedimentoGiunta relativo all’individuazionequantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio, ai sensiL.R. 6 giugno 2017, n. 14, ‘Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo’. Calendarizzati, altresì, l’illustrazione e l’esame del provvedimentoGiunta relativo alla ...