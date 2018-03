Vendita biglietti per Italia-Argentina

Biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z dell’On The Run Tour 2 già in preVendita per le date europee di luglio : I primi Biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z in Europa risultano già disponibili in vendita relativamente a quelle che saranno, presumibilmente, le due date francesi dell'On The Run Tour 2. Nonostante i signori Carter non abbiano ancora annunciato ufficialmente il loro nuovo Tour congiunto, pare infatti che Beyoncé e Jay-Z abbiano già due spettacoli in programma in Francia. Secondo il sito web francese "Live Booker", la coppia sarà ...

Biglietti in preVendita per Nek Max Renga in tour nell’estate 2018 dopo l’album : Nek Max Renga in tour anche in estate dopo la leg del mese di aprile con il grande evento all'Arena di Verona. L'annuncio arriva nel giorno del rilascio dell'album dove hanno voluto racchiudere i successi a tre avviati con il rilascio di Duri da battere, unico inedito dell'avventura a gruppo partita con la data del 20 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Saranno quindi tre le date con le quali i tre artisti torneranno sul palco ...

Un nuovo concerto degli Arctic Monkeys a Roma nel 2018 : prezzi dei biglietti in preVendita su Ticketone : Vista la grande richiesta per le date precedentemente annunciate, si aggiunge una nuova data degli Arctic Monkeys a Roma nel 2018. La band ha annunciato nei giorni scorsi il tour mondiale in programma per il 2018, che farà tappa anche nel nostro Paese: gli Arctic Monkeys si esibiranno il prossimo 26 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 4 giugno al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Dopo il sold out registrato questa ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano - biglietti in preVendita su TicketOne per Al Centro Tour 2018 : Due Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano sono stati annunciati oggi, venerdì 9 marzo. Al Centro Tour si arricchisce di due Nuovi spettacoli in programma rispettivamente al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 21 e il 28 ottobre 2018. A grande richiesta, si aggiungono due Nuovi show alla Tournée di concerti di Claudio Baglioni che lo porterà dal vivo sui principali palchi della penisola. Due ...

Prezzi dei biglietti per George Ezra in Italia nel 2018 - un unico concerto a Milano : al via la preVendita su TicketOne : George Ezra in Italia nel 2018 per un unico concerto in programma a Milano presso il Fabrique. Oggi, venerdì 9 marzo, è stato annunciato un concerto di George Ezra in Italia nel 2018 nell'ambito della nuova tournée internazionale che toccherà anche il nostro Paese per un'unica serata al Fabrique di Milano venerdì 26 ottobre. Il disco d'esordio di George Ezra ha conquistato la posizione al numero 1 della classifica UK degli album più venduti e ...

Un concerto di Gue Pequeno al Forum di Assago nel 2019 : prezzi e biglietti in preVendita su Ticketone - dopo i sold out del Gentleman Tour : Annunciato il concerto evento di Gue Pequeno al Forum di Assago nel 2019: il rapper milanese si esibirà nel palazzetto dello sport il prossimo anno! dopo lo straordinario successo di Gentleman e del Tour nei club italiani, arrivata a sorpresa l'annuncio di una nuova data di Gue Pequeno, in programma al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Il concerto si terrà il 16 marzo 2019, in quella che al momento pare essere l'unica data per il prossimo ...

Biglietti in preVendita per il concerto degli Halestorm a Milano nel 2018 : L'Alcatraz ospiterà il concerto degli Halestorm a Milano. Il gruppo guidato da Lzzy Hale è pronto alla calata nel Bel Paese che avverrà il 22 ottobre prossimo, per quella che si prospetta come l'unica data italiana della tournée dedicata all'album di prossima uscita, che darà un naturale seguito a Into the Wild Life dell'aprile 2015. L'esibizione del gruppo sarà preceduta da una special guest, con inizio ufficiale della musica alle ore 20. ...

Annunciato un concerto dei Franz Ferdinand a Milano Rocks nel 2018 : info prezzi e biglietti in preVendita su Ticketone : Aggiunta una nuova data dei Franz Ferdinand a Milano Rocks nel 2018: la band scozzese farà ritorno nel nostro Paese anche durante il prossimo autunno! Dopo le ultime date annunciate per la prossima estate, i Franz Ferdinand si aggiungono alla line up della nuova edizione di Milano Rocks: la band si esibirà nel capoluogo lombardo il 7 settembre, per un'unica ed ultima data in Italia. La rassegna musicale milanese è in programma il prossimo ...

Concerti di Xavier Rudd in Italia nel 2018 : info biglietti in preVendita : I Concerti di Xavier Rudd in Italia animeranno le prime fresche giornate dell'autunno 2018. Il polistrumentista australiano è infatti pronto a tornare nel nostro Paese per una leg abbastanza ricca del tour che ha concepito per la sua nuova espressione discografica, Storm Boy, con la quale sta per tornare sul mercato a stretto giro di settimane. Già noto il primo estratto dal disco, individuato in Walk Away e con la produzione di Chris Bond e ...

Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018 tra Brescia a Lucca : tutte le date e i biglietti in preVendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Marcus Miller in Italia nel 2018, dopo gli eventi che il bassista statunitense terrà a fine marzo nel nostro Paese. Marcus Miller, infatti, tornerà in Italia durante la prossima estate, per altri tre concerti esclusivi da non perdere. Il musicista farà tappa il 24 luglio si esibirà al Castello di Udine, nell'ambito del Festival Udine Jazz 2018, il 25 luglio a Gardone Riviera in provincia di Brescia nella ...

La data zero di Emma Marrone per Essere Qui tour 2018 a Jesolo : prezzi dei biglietti in preVendita su TicketOne : Si terrà a Jesolo la data zero di Emma Marrone per Essere Qui tour 2018. Il concerto è in programma al Palazzo del Turismo per il prossimo 14 maggio, due giorni prima dell'avvio ufficiale della tournée a supporto del nuovo progetto discografico di inediti, Essere Qui. Non è la prima volta che Jesolo ospita una data zero nell'ambito di una tournée italiana di rilievo. Dai Capitani Coraggiosi Baglioni e Morandi ad Elisa e poi i concerti di ...

Annunciati nuovi concerti di Jovanotti a Roma : info biglietti in preVendita : I nuovi concerti di Jovanotti a Roma sono finalmente ufficiali. L'artista di Oh, vita!, reduce dalle tre date a Rimini, è pronto per raggiungere Firenze ma ha anche trovato il tempo per annunciare i nuovi appuntamenti con la sua musica al Palalottomatica di Roma. Sono due le date che Lorenzo Cherubini ha aggiunto al già farcito calendario degli appuntamenti Romani, quella del 1° e 2 maggio 2018. Con questa novità, diventano 10 le date che si ...

Scaletta di Giorgia a Milano - concerti del 7 e 8 marzo per l’Oronero Live Tour : orari e biglietti in preVendita : Prosegue al Mediolanum Forum di Assago coi due concerti di Giorgia a Milano l'Oronero Live Tour, la serie di 6 esclusivi appuntamenti dal vivo partiti con il doppio Live del 2 e 3 marzo al PalaLottomatica di Roma. Il nuovo mini-Tour nei palazzetti passa da Milano con le due date del 7 e 8 marzo per poi concludersi a Padova lunedì 12 e martedì 13 marzo alla Kioene Arena. Il nuovo Tour a supporto dell'album Oronero Live è l'occasione per ...

Europa League - Arsenal-Milan : al via la Vendita dei biglietti : E' iniziata oggi la vendita dei biglietti per assistere ad Arsenal-Milan, la sfida che consentirà di capire se i rossoneri accederanno ai quarti di Europa League