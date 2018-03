Veglia per albero abbattuto | ma per il Comune era pericolante

Se fate tardi perché la sVeglia non suona potete dare la colpa alla Serbia : Da metà gennaio gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo. E la colpa è di Serbia e Kosovo che non hanno mai risolto le loro divergenze politiche. A farne le spese sono (anche) i 25 Paesi appartenenti al Sistema di energia europeo che hanno visto radiosveglie, forni a microonde, timer e altri dispositivi alimentati a elettricità perdere colpi. Ciò accade perché gli orologi ...

“Ha saputo…”. Strage di Latina : Antonietta Gargiulo - lo strazio di una madre. La donna è stata risVegliata dalla sedazione e gli psicologi l’hanno giudicata “pronta” per conoscere l’atroce verità : Dal 28 febbraio 2018 Antonietta Gargiulo era ricoverata in terapia intensiva al San Camillo dopo l’aggressione feroce del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intonro alle 5.30 di mercoledì mentre la donna stava andando al lavoro, aveva ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi. Ciò che è successo a Cisterna di Latina ha sconvolto l’Italia intera. Il carabiniere, come è emerso da ...

“Si è sVegliata. Ecco che le succederà adesso”. Strage di Latina - le condizioni della moglie del carabiniere che ha ucciso le loro figlie. Lo strazio continua - il momento più difficile per lei : Tre proiettili sparati con tutto l’odio di cui una persona è capace. Uno alla spalla, uno alla gamba, uno in pieno volto che le ha devastato la mandibola. Nella sua stanza dell’ospedale San Camillo Antonietta Gargiulo ancora non sa cosa è successo alla sue figlie, strappate alla vita dalla ferocia del marito. Sono passati giorni da quei momenti terribili e adesso arriva una buona notizia. Antonietta si è svegliata.Risponde agli stimoli ...

Strage di Latina : “Antonietta si è risVegliata”. Come sta e cosa sa della tragedia che ha portato all’uccisione delle sue due bambine per mano di suo “marito”. I dettagli di una vicenda che ancora sciocca tutti : Strage di Latina, Antonietta Gargiulo si è risvegliata, almeno stando a quanto scritto da Tgcom24. La madre di Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi Capasso nella folle tragedia che ha scioccato tutta l’Italia, è ancora ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma, ma avrebbe ripreso conoscenza. Non è chiaro se i famigliari l’abbiano già informata di quanto accaduto alle figlie, uccise a colpi di pistola dall’ex ...

Arbitri - sVegliatevi! Perchè non viene sfruttato al meglio uno strumento straordinario come il Var? : Il Var è uno strumento straordinario e che ha portato a ridurre quasi al minimo gli errori arbitrali ma non ha portato ad azzerare le polemiche ma per errori che sono da attribuire agli Arbitri. L’ultimo episodio che ha creato il caos è stato quello che si è verificato durante la gara di ieri valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Juventus, big match che ha portato al successo per la squadra di Massimiliano ...

Arrestato sorVegliato speciale per detenzione di arma clandestina : Personale della Squadra Mobile, ha tratto in arresto B. P. di anni 29 di Cosenza, pregiudicato e sorvegliato speciale di P.S. perché ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di arma ...

Milano - macabra scoperta : va a sVegliare il figlio di 26 anni e lo trova morto nel letto : Un giovane di 26 anni, italiano, è stato trovato morto questa mattina dal padre nella loro abitazione di Cinisello Balsamo , Milano, . Il genitore, come tutte le mattine, ha raccontato di essere ...

Olivier Giaume : sVegliarsi all'alba per iniziare bene la giornata : ... potersi dedicare alla lettura dei giornali o delle email diventa così un piccolo rituale quotidiano, un piacere ed un lusso, che " lo dicono i numeri " fa tutta la differenza del mondo. Autore ...