ilfattoquotidiano

: #Ratzinger, lettera in difesa di @Pontifex_it: 'Basta stolto pregiudizio contro di lui' - giusmo1 : #Ratzinger, lettera in difesa di @Pontifex_it: 'Basta stolto pregiudizio contro di lui' - TutteLeNotizie : Vaticano, Ratzinger difende Francesco: “Basta a stolto pregiudizio contro di lui” - Matteo16901561 : RT @51fini: Vaticano, la lettera di Ratzinger per l'anniversario di papa Francesco: 'Basta stolti pregiudizi su me e lui” -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Basta con lo “per cui Papasarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano di oggi”. Sono le parole con cui Benedetto XVIil suo successore alla vigilia del 5° anno di pontificato del papa “venuto dall’altra parte del mondo”, come lo stesso Jorge Mario Bergoglio si autodefinì la sera del 13 marzo 2013 affacciato su piazza San Pietro, e che il papa emerito firma in una lettera resa nota a margine di un indal Prefetto della Segreteria per la Comunicazione, monsignor Dario Viganò. I volumi della collana La Teologia di Papapresentati oggi, prosegue, “mostrano a ragione che Papaè un uomo di profonda formazione filosofica e ...