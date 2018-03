Valore di mercato | chi è cresciuto di più da settembre? Milinkovic guida la Serie A

Italo : Camanzi - mercato regolato e credibile crea Valore : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – L’operazione Italo Ntv “sicuramente dimostra come un mercato regolato in modo credibile , trasparente e prevedibile crei valore e consenta agli investitori di fare scelte razionali nel breve-medio e lungo periodo”. Ad affermarlo è il presidente dell’Autorità di regolazione dei Trasporti Andrea Camanzi .“In un’ottica di 2-3 anni, le scelte che ha fatto l’Unione europea di ...

Negli ultimi 3 mesi del 2017, il servizio di film e serie tv in streaming Netflix ha raccolto quasi 2 milioni di nuovi abbonati e ha triplicato i propri ricavi. La società ha ora più di 117 milioni di iscritti