Valerio Staffelli “strafatto”? Libero chiede scusa “Abbiamo fatto una fesseria” | ecco

Milano - Valerio Staffelli entra armato nel Duomo e Tribunale : Milano, Valerio Staffelli entra armato nel Duomo e Tribunale Striscia la Notizia mostra come sia addirittura possibile entrare in Tribunale armati. Continua a leggere L'articolo Milano, Valerio Staffelli entra armato nel Duomo e Tribunale proviene da NewsGo.

“Ma di cosa ti eri fatto?”. Canna-gate - Valerio Staffelli devastato sui social. È delirio di commenti per la foto pubblicata dallo storico inviato di ”Striscia la notizia”. “Ma guardatelo bene…” : Valerio Staffelli finisce nell’occhio del ciclone, o meglio, dei social. Il popolare inviato di ”Striscia la Notizia”, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, ha pubblicato una foto sul suo account Instagram ed è stato subito delirio. delirio di commenti e il motivo è presto detto. Lo scatto che ha suscitato gran clamore è un selfie che mostra Staffelli con gli occhi arrossati e gonfi e ha causato un’ondata di ...

Striscia la Notizia non va in Honduras - lo rivela Valerio Staffelli : Valerio Staffelli svela che Striscia non andrà in Honduras Valerio Staffelli e Max Laudadio sarebbero dovuti sbarcare in Honduras con le telecamere di Striscia la Notizia per far luce sul droga-gate che st tenendo incollati i telespettatori da circa un mese. A quanto pare però tutto sarebbe stato frutto di un malinteso, e attraverso un video caricato nella pagina social di Striscia l’inviato più famoso del tg satirico ha così commentato: ...

Striscia la notizia - gli inviati Valerio Staffelli e Max Laudadio in Honduras per indagare sull’Isola dei Famosi? Ecco come stanno davvero le cose : Valerio Staffelli e Max Laudadio di Striscia la notizia in Honduras per indagare sull’Isola dei Famosi? È una bufala Nessun viaggio in Honduras per Valerio Staffelli e Max Laudadio, gli inviati di Striscia la notizia. Nei giorni scorsi si è diffuso tale indiscrezione dopo le numerose indagini del programma di Antonio Ricci sull’Isola dei Famosi […] L'articolo Striscia la notizia, gli inviati Valerio Staffelli e Max Laudadio in ...

