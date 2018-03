: #Vaccini: #Iss, obiettivo raggiunto, coperture sopra il 95% - Agenzia_Ansa : #Vaccini: #Iss, obiettivo raggiunto, coperture sopra il 95% - repubblica : Vaccini: Iss, obiettivo raggiunto,coperture sopra 95% - momentosera : #Vaccini, la copertura ha raggiunto quota 95%. A dirlo è il Dipartimento Malattie Infettive dell'#Iss che sottolin… -

"Per l'esavalente siamoil 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l'immunità di gregge è stata raggiunta. E per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella soglia". "Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l'obiettivo del decreto, non punire i genitori inadempienti,perchè isono innanzitutto un diritto". Così Giovanni Rezza, direttore dipartimento malattie infettive dell'Iss.(Di lunedì 12 marzo 2018)