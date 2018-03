Vaccini | Iss | obiettivo raggiunto Coperture sopra il 95%

Vaccini - a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss : “Copertura sopra il 95% - obiettivo raggiunto” : Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Continua a leggere L'articolo Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” proviene ...

Vaccini - Rezza (Iss) : coperture a oltre 95% per esavalente e 90% morbillo : “Quella che emerge dai dati preliminari e parziali arrivati da alcune regioni è una situazione positiva: vediamo una tendenza all’aumento che ci porta a dire che è stato raggiunto l’obiettivo del 95% per l’esavalente, e un notevole aumento delle coperture per il morbillo, a ben oltre il 90%, intorno al 93%. Ricordiamoci che partivamo dall’85% del 2015“. Parola di Gianni Rezza, direttore del Dipartimento ...

Vaccini obbligatori - Iss : coperture oltre 95% - soglie raggiunte : Roma, 12 mar. , askanews, E' scaduto il 10 marzo il termine per le vaccinazioni per le iscrizioni a scuola e il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss, Giovanni Rezza, ha reso noto che ...

Vaccini - Iss : coperture sopra il 95% : 13.20 "Per l'esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l'immunità di gregge è stata raggiunta. E per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella soglia". "Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l'obiettivo del decreto, non punire i genitori inadempienti,perchè i Vaccini sono innanzitutto un diritto". Così Giovanni Rezza, ...

Vaccini - Ricciardi(Iss) : “Da domani parte il meccanismo nelle scuole” : “Da domani si mette in moto il meccanismo previsto dalla circolare congiunta dei ministeri della Salute e dell’Istruzione”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, riferendosi a quanto prevede la circolare del 27 febbraio scorso, che fissava al 10 marzo il termine della consegna dei documenti relativi alle vaccinazioni in asili nido, materne e scuola dell’obbligo. Il ...

Vaccini - i presidi 'Da lunedì niente ammissione a nidi e materne per i bimbi non in regola' : I bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni 'da lunedì non possono essere ammessi in aula'. A ribadirlo è Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni ...

Vaccini - i presidi : "Da lunedì niente ammissione a nidi e materne per i bimbi non in regola" : Lo ricorda l'Associazione nazionale di categoria. Per poter entrare in classe è sufficiente aver presentato richiesta di vaccinazione alla Asl. Le stime...

Vaccini obbligatori - 30mila bimbi non in regola : dal 10 marzo a rischio l’ammissione a scuola : Stime provvisorie parlano di 30mila bambini dagli 0 ai 6 anni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Domani, sabato 10 marzo, scade il termine ultimo previsto dalla legge, oltre il quale i bambini privi di copertura vaccinale probabilmente non potranno più frequentare gli asili nido e scuole materne a cui sono iscritti.Continua a leggere

Dai Vaccini alle fake news : la salute dalla A alla Z su ISSalute.it : Si aggiunge al Museo della Scienza inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso anno e dove proprio oggi diamo il via alla mostra itinerante 'Mondovaccini', un ...

Vaccini - Iss : in Italia dal 1990 evitati oltre 4 mln casi malattia : Roma, 16 feb. , askanews, Tra il 1900 e il 2015 le 10 vaccinazioni principali introdotte in Italia hanno evitato più di 4 milioni di casi di malattia e decine di migliaia di morti. E' stato, infatti, ...

Commissione inchiesta sull’uranio - il caso dei Vaccini ai militari : “Manca analisi pre vaccinale e le linee guida sono disattese” : Il lavoro della Commissione d’inchiesta sull’uranio impoverito non si è limitato a scandagliare missioni all’estero e poligoni militari parlando di “negazionismo” dei vertici e di “criticità sconvolgenti”, conclusioni contestate dallo Stato Maggiore. Diverse segnalazioni nei giorni successivi all’approvazione della relazione hanno sottolineato a Ilfattoquotidiano.it un altro aspetto affrontato dai ...

Vaccini - Lorenzin durissima con Raggi : 'Si occupi di buche e faccia il sindaco' : 'Raggi ha detto delle cose sbagliate, andando a inficiare la bontà di una legge che ha un unico interesse: proteggere i nostri bambini. Abbiamo dato tempo fino al 10 marzo per essere in regola ma se ...

Vaccini - Ricciardi (ISS) : “La Raggi marcia contro la scienza e contro la legge” : “Vorrei far riferimento all’appello lanciato nei giorni scorsi da 40 ricercatori alla politica, affinché si possano riallineare le rispettive posizioni sui Vaccini. scienza e politica devono marciare insieme, per dare risposte ai cittadini basate sull’evidenza scientifica. Mi pare che questa decisione”, cioè la mozione M5S per l’accesso a scuola anche dei bimbi non vaccinati “marci sia contro la scienza, sia ...

Vaccini : commissario Ue - obbligatorietà protegge salute bambini : Vorrei dire molto apertamente: l'Italia ha deciso di introdurre la vaccinazione obbligatoria ed è in linea con le decisioni dell'Oms, in linea con la scienza, in linea con la possibilità di ...