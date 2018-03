Vaccini | decine di bambini rimandati a casa | Iss | copertura sopra 95% | obiettivo

Vaccini - copertura oltre il 95% Decine di bambini respinti da scuola : Raggiunta la soglia dell’immunità di gregge per l’esavalente ma aumentano i vaccinati anche per il morbillo. L’Istituto superiore di Sanità: «L’intento del decreto è aumentare le vaccinazioni e non punire i genitori»

Quattro alunni mandati a casa a Milano, episodi simili a Sulmona, diversi casi in Sardegna. Il termine ultimo per la presentazione dei documenti è scaduto il 10 marzo

Vaccini - Iss : “Copertura tocca quota 95%” “Decine di bimbi non in regola respinti dalle scuole in Sardegna”. 4 casi a Milano : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta – ha spiegato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella ...