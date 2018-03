Vaccini | decine di bambini respinti da scuola

Vaccini - decine di bambini rimandati a casa | Iss : copertura sopra 95% - obiettivo raggiunto : Vaccini, decine di bambini rimandati a casa | Iss: copertura sopra 95%, obiettivo raggiunto Dppo la scadenza del termine oltre cui ai bambini nonvaccinati può essere impedito l’ingresso al nido o alla materna, decine di bambini non in regola sono stati respinti e mandati a casa a Milano, in Abruzzo e in Sardegna. Migliorano intanto […] L'articolo Vaccini, decine di bambini rimandati a casa | Iss: copertura sopra 95%, obiettivo ...

Vaccini - decine di bambini rimandati a casa | Iss : copertura sopra 95% - obiettivo raggiunto : Dppo la scadenza del termine oltre cui ai bambini nonvaccinati può essere impedito l'ingresso al nido o alla materna, decine di bambini non in regola sono stati respinti e mandati a casa a Milano, in Abruzzo e in Sardegna. Migliorano intanto i dati sulla copertura vaccinale su base nazionale

Vaccini - copertura oltre il 95% Decine di bambini respinti da scuola : Raggiunta la soglia dell’immunità di gregge per l’esavalente ma aumentano i vaccinati anche per il morbillo. L’Istituto superiore di Sanità: «L’intento del decreto è aumentare le vaccinazioni e non punire i genitori»

