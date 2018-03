Vaccini | copertura oltre il 95% Decine di bambini respinti da scuola

Vaccini - Iss : “Copertura tocca quota 95%” “Decine di bimbi non in regola respinti dalle scuole in Sardegna”. 4 casi a Milano : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta – ha spiegato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella ...

Vaccini - Iss : “Copertura tocca quota 95%” Milano - quattro bambini non in regola respinti da scuola. Casi anche a Sulmona : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta – ha spiegato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella ...

Vaccini - Iss : per esavalente copertura oltre 95%. A Milano quattro bambini rimandati a casa : Obiettivo raggiunto dal Decreto sulle vaccinazioni, secondo il Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss: "immunità di gregge raggiunta per l'esavalente, aumenta copertura per il morbillo"

Vaccini - bimbi respinti dalle scuole a Milano e Sulmona : "In due casi i genitori sono No Vax". Copertura al 95% : A Milano sono quattro i bambini fino a sei anni che non sono potuti entrare negli asili nido e nelle scuole materne comunali questa mattina perché non in regola con la documentazione sulle...

Vaccini - a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss : “Copertura sopra il 95% - obiettivo raggiunto” : Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Continua a leggere L'articolo Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” proviene ...

Vaccini - a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss : “Copertura sopra il 95% - obiettivo raggiunto” : Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Continua a leggere L'articolo Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” proviene ...

Vaccini : dopo la legge - la copertura ha superato il 97% in Emilia-Romagna : BOLOGNA - In Emilia-Romagna la copertura per la vaccinazione contro difterite, tetano, poliomelite e epatite B dei bimbi nati nel 2016 è stata del 97,1%. Era al 94,4% nel 2015. «Un dato straordinario»,...

Vaccini : in Emilia-Romagna dopo la legge copertura sopra la quota del 97% : In Emilia-Romagna la copertura per la vaccinazione contro difterite, tetano, poliomelite e epatite B dei bimbi nati nel 2016 è stata del 97,1%. Era al 94,4% nel 2015. “Un dato straordinario”, l’ha definito l’assessore alla Sanità, Sergio Venturi, che arriva a poco più di un anno dall’approvazione della legge regionale – apripista a livello nazionale – che ha introdotto l’obbligatorietà per ...

Vaccini - a Roma oltre 10mila in attesa - nel Lazio copertura già al 97% : 'Sa cosa mi dispiace di tutta questa storia? - spiega un dirigente di una Asl Romana - Abbiamo raggiunto una percentuale molto alta dei bambini vaccinati e invece si parla solo delle polemiche della ...