Non ci sono ulterioriper l'tra Trump e il leader nordcoreano, a parte gli impegni già presi da quest'ultimo. E' quanto ha precicato la Casa Bianca. "E' stato concordato questo possibile,non ci sonoaggiuntive da stipulare ma loro non possono fare test missilistici e test nucleari e non possono obiettare pubblicamente alle esercitazioni militari Usa-Corea del sud già pianificate", ha riferito Ray Shah, un portavoce del governo Usa.(Di lunedì 12 marzo 2018)