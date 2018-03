Usa | un morto e 2 feriti in Texas | la polizia ipotizza l' odio razziale

Hubert de Givenchy è morto / Lo stilista si è spento all'età di 91 anni : Audrey Hepburn fu la sua mUsa : Hubert de Givenchy si è spento all'età di 91 anni, a darne l'annuncio sono stati la sua famiglia e il compagno Philippe Venet. Per le esequie, rigorosamente private, i suoi...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:43:00 GMT)

Morto lo stilista de Givenchy : Audrey Hepburn mUsa della sua eleganza classica con un tocco di ingegno : È Morto lo stilista Hubert de Givenchy, leggenda del mondo della moda. Aveva 91 anni. Nel 1952 aveva fondato la casa che porta il suo nome, diretta per oltre quarant’anni. Nello stesso anno la sua prima collezione, Les Séparables. Con lui scompare uno degli ultimi grandi testimoni dell’epoca d’oro della Haute Couture francese che brillò alla fine ...

Caos sulla A14 - tamponamento a catena tra camion provoca un morto : autostrada chiUsa e code : Il tratto interessato è quello tra l'allacciamento con la A13 e il raccordo di Casalecchio, si sono formati oltre tre chilometri di coda per l'uscita obbligatoria sulla la A13 Bologna Padova.Continua a leggere

Usa - assedio in un ospizio per veterani : morto il sequestratore e tre donne : Tre donne e il loro sequestratore sono stati ritrovati morti in un ospizio per veterani in California, dopo una sparatoria seguita a ore di inutili trattative con la polizia. Le tre donne erano ...

“Addio a te - esempio di vita”. È morto da solo in ospedale. Se ne è andato a caUsa di alcune complicazioni - dopo una brutta malattia. Tutti perdiamo un uomo - ma non le sue parole eterne : Un artista pieno di ardore, con una storia incredibile. Ha attraversato mondi ed esperienze diverse tra loro e di tutto ciò ha fatto un’opera d’arte in continuo divenire. Aveva compiuto 87 anni due mesi fa, ma la sua salute era vacillante e a causa di alcune complicazioni era stato trasferito nel centro medico Jeanne Garnier, nella città di Parigi dove risiedeva da tempo. Lo scrittore e drammaturgo cubano José Triana, scrittore e ...

Il capitano viola morto a caUsa della bradiaritmia Video : Il capitano della squadra della Fiorentina, [Video]Davide Astori, è morto lasciando una grande amarezza nel cuore di tutti gli sportivi e non; nessuno dei suoi compagni si sarebbe potuto immaginare che quella cena di sabato 3 marzo sarebbe stata l'ultima con il #difensore classe '87. Dopo la cena, Astori si è divertito giocando alla Playstation insieme al portiere Marco Sportiello, i due si sarebbero poi lasciati alle 23 per andare a dormire in ...

Imprenditore vince la caUsa dopo 20 anni Ma è morto : vince la causa contro il Comune dopo vent'anni dall'avvio del contenzioso. Ma l'uomo è ormai morto. La vicenda paradossale viene dalla Sicilia. Protagonista è l'Imprenditore menfitano Giovanni D'Anna, ...

Vince caUsa con Comune agrigentino dopo 20 anni - ma è morto : Vince causa con Comune agrigentino dopo 20 anni, ma è morto L’assurda vicenda ha per protagonista un imprenditore di Menfi, ai danni del quale l’amministrazione sospese, per due anni, i lavori per la costruzione di una piscina Continua a leggere L'articolo Vince causa con Comune agrigentino dopo 20 anni, ma è morto proviene da NewsGo.

Agrigento : vince la caUsa col Comune dopo 20 anni - ma è morto : Nel 1997 un imprenditore agrigentino fece causa al Comune di Menfi perché l'amministrazione sospese, per due anni, i lavori per la costruzione di una piscina per la necessità di approvare delle ...

Usa : è morto David Ogden Stiers - il maresciallo di "Mash" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - snowboarder morto in Sierra Nevada : LOS ANGELES, 3 MAR - La perturbazione che sta attraversando la California ha avuto le peggiori conseguenze sulle montagne della Sierra Nevada, dove uno snowboarder è morto e una valanga si è abbattuta ...

Uomo trovato in casa senza vita : forse è morto a caUsa del freddo : Lo hanno trovato senza vita sulla poltrona, nella casa dove viveva da solo in Salita Castello a Carpineto Sinello alcuni conoscenti, insospettiti dal lungo silenzio. Franco D'Angelo, 63 anni, operaio ...