Usa | elicottero precipita nell’East River a New York | 5 morti Sopravvissuto il pilota

Usa - elicottero cade nell'East River a New York : morti 5 turisti - : Il velivolo, un Eurocopter AS350, è precipitato nelle acque a nord della Roosevelt Island. Non si conoscono le cause dell'incidente. Salvo il pilota

Elicottero caduto : Cia accUsa - Rossi ribatte : TRENTO. Nuove "rivelazioni" sui vertici del Nucleo elicotteri: il consigliere Claudio Cia, Agire, ha divulgato un documento che mostrerebbe il tentativo della dirigenza del Nucleo di coprire le ...

Usa - elicottero si schianta : tre morti : 6.43 Tre persone morte e quattro feriti sabato sera quando un elicottero che trasportava turisti in Arizona si è schiantato vicino al Grand Canyon. Lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto al Grand Canyon West, ha detto Francis Bradley, agente che indaga sull'accaduto. "L'indagine è in corso", ha aggiunto. Nessuna altra informazine è stata rilasciata sulla dinamica e sulle cause dell'incidente.