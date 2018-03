Usa | elicottero cade nell' East River a New York | morti 5 turisti

Usa - elicottero si schianta : tre morti : 6.43 Tre persone morte e quattro feriti sabato sera quando un elicottero che trasportava turisti in Arizona si è schianta to vicino al Grand Canyon. Lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto al Grand Canyon West, ha detto Francis Bradley, agente che indaga sull'accaduto. "L'indagine è in corso", ha aggiunto. Nessuna altra informazine è stata rilasciata sulla dinamica e sulle cause dell'incidente.

Giappone : elicottero militare Usa precipita sull’isola : Un elicottero militare Usa e’ precipitato in Giappone, in un isolotto della prefettura di Okinawa nel pomeriggio di sabato. Si tratta solo dell’ultimo dei numerosi incedenti che continuano a interessare le forze militari statunitensi schierate nell’isola a sud-ovest dell’arcipelago, la cui presenza e’ fortemente criticata dalla popolazione locale. In base al resoconto delle autorita’ locali, non si sono ...