Usa - due pacchi bomba in Texas : un morto e due ferite - ipotesi odio razziale : Ad Austin , in Texas , due pacchi esplosivi sono detonati a poche ore di distanza causando la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento di due donne. La polizia ha reso noto che le indagini mirano ...

Omicidio Pamela - restano in carcere due degli acc Usa ti : Omicidio Pamela , restano in carcere due degli accusati Il tribunale del riesame di Ancona ha deciso che Desmond Lucky e Lucky Awelima devono rimanere in cella. Sono due dei tre uomini di origini nigeriane sospettati dell' Omicidio e dello smembramento del cadavere della 18enne Parole chiave: ...

Livia Firth e il giornalista acc Usa to di stalking amanti/ Due versioni - un punto in comune : la faida continua? : Livia Firth e il giornalista accusato di stalking erano amanti : Marco Brancaccia respinge le accuse e racconta la relazione avuta con la moglie del premio Oscar Colin Firth .(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 23:15:00 GMT)

Rag Usa : sequestrati 330 chili di droga - in manette due corrieri (2) : (AdnKronos) – “La recente operazione ‘San Giovanni’ ha assicurato alla giustizia numerosi spacciatori di piazza, a ottobre e oggi sono stati effettuati i più grossi sequestri di droga mai registrati a Ragusa , passando per il sequestro di 42 chili della scorsa settimana, segno di un’incessante attività – dice Antonino Ciavola, dirigente della Squadra mobile di Ragusa -. Gli interessi delle consorterie criminali ...

Rag Usa : sequestrati 330 chili di droga - in manette due corrieri : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro. Maxi sequestro di droga a Ragusa , dove la Polizia di Stato ha fatto scattare le manette ai polsi di Massimo Battaglia, 39 anni, e Carmelo Incardona, 53 anni, entrambi residenti a Vittoria e volti noti alle forze dell’ordine. L’ingente carico di marijuana, 330 chili , era custodito in un camion pieno di cassette di ortaggi vuote fermato ...

Usa - spari in liceo Alabama : due feriti : 00.15 Due studenti sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco in un liceo a Birmingham, Alabama. Uno è in pericolo di vita. Lo ha riferito la polizia ai media locali, aggiungendo che si è trattato di una "sparatoria accidentale". E' accaduto alla Huffman High School. Non è chiaro chi sia stato a fare fuoco. La scuola è stata chiusa.