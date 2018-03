Uomini e Donne Puntata di oggi 12 marzo 2018 | Gemma si propone come opinionista al Trono

Uomini e Donne : Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati : Altro epilogo amaro per il trono gay. La conferma arriva direttamente dai profili Instagram dei due ragazzi.

Uomini e Donne - la scelta di Nicolò Brigante : indizi indiscutibili : Uomini e Donne anticipazioni: Nicolò Brigante sceglie Virginia? L’indizio che non lascia dubbi La scelta di Nicolò Brigante si avvicina sempre di più. Alcuni rumors fanno intendere che il tronista siciliano sia pronto a lasciare la trasmissione con una delle sue due corteggiatrici. Non a caso, le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne, la scelta di Nicolò Brigante: indizi indiscutibili proviene da ...

Uomini e Donne oggi : primi corteggiatori per Tina - Nilufar piange : oggi Uomini e Donne: Tina tronista, arrivano i corteggiatori e il messaggio di Gemma La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte in modo completamente diverso dal solito. Maria De Filippi manda in onda un video-messaggio di Gemma Galgani. La dama del Trono Over ha chiesto alla redazione di poter essere la […] L'articolo Uomini e Donne oggi: primi corteggiatori per Tina, Nilufar piange proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati : E’ arrivata al capolinea la storia d’amore tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico. La coppia si era conosciuta nello studio di Uomini e donne e Alex, in qualità di tronista, aveva scelto Alessandro come fidanzato. L’annuncio della separazione è arrivato direttamente da una story sul profilo di Migliorini, che spiega ai fan: “[…] Dopo il periodo di pausa che ci siamo presi abbiamo deciso di chiudere la nostra ...

Uomini e Donne anticipazioni : Nilufar cerca ancora Lorenzo : Nilufar Addati vuole ancora Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Lorenzo Riccardi continuerà ad essere il pomo della discordia a Uomini e Donne. Nilufar Addati e Sara Affi Fella continueranno a contendersi le attenzioni del corteggiatore milanese nella puntata del Trono Classico in onda oggi pomeriggio. La settimana nel segmento young della trasmissione si aprirà però in modo atipico. Oltre all’arrivo di una sfilza di corteggiatori per Tina ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : Gemma Galgani - domenica tra ricordi e foto di famiglia (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono Over: Gemma Galgani ha passato una domenica fra ricordi e foto di famiglia, ecco il messaggio condiviso dalla dama nelle ultime ore…(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Video - botta e risposta social fra due corteggiatori di Nilufar (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Guglielmini e Giordano Mazzocchi sono stati i protagonisti di un divertente botta e risposta sui social, ecco…(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - è finita tra Alex e Alessandro del trono gay : ecco perché Video : #Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sono stata la seconda coppia della storia del #trono gay di Uomini e Donne [Video] trono inserito nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi da appena due edizioni. La giovanissima coppia, a distanza di pochi mesi dalla scelta, si è detta addio: per quale motivo? Che cosa è successo? Scopriamone di più leggendo tutti i dettagli che sono riportati nei seguenti paragrafi. trono gay: Alex e Alessandro ...

Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e Donne Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che ha appena visto Tina Cipollari venire ampiamente criticata [Video] da Maria De Filippi. Le ultime novita' ci svelano che domani 8 marzo arrivera' in edicola un nuovo magazine interamente dedicato ad una delle trasmissioni più popolari di Mediaset con una rubrica curata da #Francesco Monte. Gossip: Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e ...

Uomini e Donne - è finita tra Alex e Alessandro del trono gay : ecco perché : Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sono stata la seconda coppia della storia del trono gay di Uomini e Donne (trono inserito nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi da appena due edizioni). La giovanissima coppia, a distanza di pochi mesi dalla scelta, si è detta addio: per quale motivo? Che cosa è successo? Scopriamone di più leggendo tutti i dettagli che sono riportati nei seguenti paragrafi. trono gay: Alex e Alessandro si sono ...

Uomini e Donne news - è finita tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico : la versione dell’ex corteggiatore : Uomini e Donne news, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati: parla l’ex corteggiatore È di poche ore fa la notizia relativa alla fine della storia d’amore tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico. A dare l’annuncio ufficiale è stato proprio l’ex tronista sul suo profilo Instagram. Stando a quanto scritto da Alex Migliorini, a […] L'articolo Uomini e Donne news, è finita tra Alex Migliorini ...

Uomini e Donne : Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati : Alex Migliorini di U&D ufficializza la rottura con Alssandro D’Amico sono passati pochi mesi da quando Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si erano scelti a Uomini e Donne, emozionando milioni di persone con il loro percorso all’interno del programma, e tutti ci aspettavamo che la loro relazione fosse destinata a durare per molto tempo, dati i loro progetti di vita insieme e data la loro affinità. Purtroppo, però, questa ...

Uomini e Donne - Alex e Alessandro si sono lasciati : l’annuncio ufficiale : Uomini e Donne, Alex e Alessandro non stanno più insieme: è finita la storia nata al Trono Gay Brutte notizie per tutti i fan del Trono Gay di Uomini e Donne. Alex e Alessandro si sono lasciati a pochi mesi dalla scelta alla corte di Maria De Filippi. Ad annunciare la fine è stato l’ex […] L'articolo Uomini e Donne, Alex e Alessandro si sono lasciati: l’annuncio ufficiale proviene da Gossip e Tv.

C’è posta per te : Roberta di Pignataro presto a Uomini e Donne? : Roberta di C’è posta per te approderà presto a Uomini e Donne? Ieri è andata in onda una puntata molto particolare di C’è posta per te. La consegna della lettera a Belen Rodriguez e Andrea Iannone da parte dei travolgente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti era soltanto uno specchietto per le allodole visto che non era affatto il piatto principale della serata. Infatti subito dopo il loro simpatico teatrino (che ha visto Iannone con le ...