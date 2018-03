Uomini e Donne Oggi In onda il Trono Classico | video anteprima | Tina Cipollari tronista!

Pensioni e invalidi : donne a 55 anni e Uomini a 60 con la vecchiaia anticipata Video : Le misure previdenziali che gli ultimi governi a guida PD hanno varato sono state bocciate dagli italiani: questo quanto asserisce qualcuno per giustificare la debacle che il partito di Renzi e Gentiloni ha avuto lo scorso 4 marzo alle elezioni. Ape sociale, volontaria e Quota 41 evidentemente non sono piaciute agli italiani che chiedevano alla politica una vera riforma previdenziale che andasse a rinnovare un sistema ancora retto sulla tanto ...

Valentina Dallari/ Uomini e donne - continua la sua lotta - ma un uomo le strappa un sorriso... : Valentina Dallari continua a lottare contro l'anoressia ma torna sui social finalmente con il sorriso grazie ai fiori del suo papà, la tronista di Uomini e donne vincerà la sua battaglia?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Uomini e Donne - oggi - lunedì 12 marzo - il trono classico : le lacrime di Nilufar : "Rivolta" dei corteggiotori: si arrabbiano sia Luigi che Lorenzo mentre Giordano e Nicolò lasciano lo studio.

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore torna per Sara Affi Fella : Nella puntata di oggi, lunedì 12 marzo 2018, del trono over di Uomini e Donne il corteggiatore Luigi Mastroianni tornerà in studio per Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:24:00 GMT)

GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne : la dama chiede di fare l'opinionista al trono classico : La dama del trono over GEMMA GALGANI chiede di poter fare l'opinionista la trono classico di Uomini e Donne, ora che Tina Cipollari è diventata tronista.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:23:00 GMT)

Uomini e Donne : ALEX MIGLIORINI e ALESSANDRO D’AMICO si sono lasciati! : Uomini e Donne news: ALEX e ALESSANDRO non stanno più insieme Nella giornata di domenica 11 marzo 2018 è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra ALEX MIGLIORINI e ALESSANDRO D’Amico, la seconda coppia gay nata nel programma televisivo Uomini e Donne. I due, apparentemente inseparabili dal 9 novembre 2017 (giorno in cui è stata registrata la scelta del MIGLIORINI), hanno infatti deciso di dirsi addio. Uomini e ...

Anna Tedesco abbandona Uomini e Donne! Una dama la smaschera! : A Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco abbandona definitivamente la trasmissione dopo che una dama, l’ha smascherata in diretta! Ecco le anticipazioni derivanti dalla nuova rivista Uomini e Donne Magazine! Durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Over è accaduto un episodio alquanto spiacevole. In studio una dama ha smascherato Anna Tedesco e questa terminata la sfilata, ha deciso di abbandonare la trasmissione! A rivelare la ...

Uomini e Donne gossip - Sara sa già chi scegliere? Strani like : gossip Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini e complici Il trono di Sara non sta riscuotendo grandissimi consensi da parte del pubblico di Uomini e Donne. La giovanissima tronista ha infatti diviso il pubblico. Da una parte c’è chi approva il suo atteggiamento e dall’altra c’è chi non riesce […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sara sa già chi scegliere? Strani like proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Puntata di oggi 12 marzo 2018 : Gemma si propone come opinionista al Trono Classico! : In questo video vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata del Trono Classico! Gemma Galgani chiede attraverso un video di diventare la nuova opinionista del Trono giovani! Tina le risponde con un gestaccio! Sara recupera il rapporto con Luigi. Nilufar si reca da Lorenzo! Uomini e Donne: Gemma Galgani si propone come opinionista nel Trono Classico! Primi corteggiatori per Tina Cipollari! Maria De Filippi manda in onda un video ...

Uomini e Donne : Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati : Altro epilogo amaro per il trono gay. La conferma arriva direttamente dai profili Instagram dei due ragazzi.

Uomini e Donne - la scelta di Nicolò Brigante : indizi indiscutibili : Uomini e Donne anticipazioni: Nicolò Brigante sceglie Virginia? L’indizio che non lascia dubbi La scelta di Nicolò Brigante si avvicina sempre di più. Alcuni rumors fanno intendere che il tronista siciliano sia pronto a lasciare la trasmissione con una delle sue due corteggiatrici. Non a caso, le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne, la scelta di Nicolò Brigante: indizi indiscutibili proviene da ...

