Uomini e Donne News | Tina e Gemma al Classico | interviene il pubblico

Giordano Mazzocchi/ Uomini e donne - la sorpresa a Lorenzo non gli va giù : lascerà lo studio? : Giordano Mazzocchi continua a dare di matto per colpa di Nilufar Addati a Uomini e donne, la sorpresa a Lorenzo non gli va giù e questo porta ad un vero e proprio scontro, cosa succederà?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne : "Le due allocche siete voi" : Nilufar Addati e Sara Affi Fella prese di mira da Tina Cipollari: "Le due allocche siete voi che andate da lui". Lorenzo Riccardi difenderà le troniste? Sembra proprio di no, anzi...(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico - video anteprima : Tina Cipollari tronista! (12 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 12 marzo 2018, in onda il Trono Classico. Tina Cipollari inizia il suo "Trono"; critiche per Sara e Nilufar per colpa di Lorenzo Riccardi(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Valentina Dallari/ Uomini e donne - continua la sua lotta - ma un uomo le strappa un sorriso... : Valentina Dallari continua a lottare contro l'anoressia ma torna sui social finalmente con il sorriso grazie ai fiori del suo papà, la tronista di Uomini e donne vincerà la sua battaglia?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:08:00 GMT)

Uomini e Donne - oggi - lunedì 12 marzo - il trono classico : le lacrime di Nilufar : "Rivolta" dei corteggiotori: si arrabbiano sia Luigi che Lorenzo mentre Giordano e Nicolò lasciano lo studio.

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : il corteggiatore torna per Sara Affi Fella : Nella puntata di oggi, lunedì 12 marzo 2018, del trono over di Uomini e Donne il corteggiatore Luigi Mastroianni tornerà in studio per Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:24:00 GMT)

GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne : la dama chiede di fare l'opinionista al trono classico : La dama del trono over GEMMA GALGANI chiede di poter fare l'opinionista la trono classico di Uomini e Donne, ora che Tina Cipollari è diventata tronista.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:23:00 GMT)

TINA CIPOLLARI/ Uomini e Donne - l'opinionista diventa tronista : arrivano i primi corteggiatori : Oggi al trono classico di Uomini e Donne verrà lasciato spazio a TINA CIPOLLARI, in veste di tronista. In studio arrivano i primi corteggiatori per la storica opinionista. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:22:00 GMT)

Uomini e Donne : ALEX MIGLIORINI e ALESSANDRO D’AMICO si sono lasciati! : Uomini e Donne news: ALEX e ALESSANDRO non stanno più insieme Nella giornata di domenica 11 marzo 2018 è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra ALEX MIGLIORINI e ALESSANDRO D’Amico, la seconda coppia gay nata nel programma televisivo Uomini e Donne. I due, apparentemente inseparabili dal 9 novembre 2017 (giorno in cui è stata registrata la scelta del MIGLIORINI), hanno infatti deciso di dirsi addio. Uomini e ...

Anna Tedesco abbandona Uomini e Donne! Una dama la smaschera! : A Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco abbandona definitivamente la trasmissione dopo che una dama, l’ha smascherata in diretta! Ecco le anticipazioni derivanti dalla nuova rivista Uomini e Donne Magazine! Durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Over è accaduto un episodio alquanto spiacevole. In studio una dama ha smascherato Anna Tedesco e questa terminata la sfilata, ha deciso di abbandonare la trasmissione! A rivelare la ...

Uomini e Donne gossip - Sara sa già chi scegliere? Strani like : gossip Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini e complici Il trono di Sara non sta riscuotendo grandissimi consensi da parte del pubblico di Uomini e Donne. La giovanissima tronista ha infatti diviso il pubblico. Da una parte c’è chi approva il suo atteggiamento e dall’altra c’è chi non riesce […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sara sa già chi scegliere? Strani like proviene da gossip e Tv.