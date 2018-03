Uomini e Donne Anticipazioni e news | Gemma Galgani | domenica tra ricordi e foto di

Uomini e Donne/ Video - botta e risposta social fra due corteggiatori di Nilufar (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Guglielmini e Giordano Mazzocchi sono stati i protagonisti di un divertente botta e risposta sui social, ecco…(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - è finita tra Alex e Alessandro del trono gay : ecco perché Video : #Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sono stata la seconda coppia della storia del #trono gay di Uomini e Donne [Video] trono inserito nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi da appena due edizioni. La giovanissima coppia, a distanza di pochi mesi dalla scelta, si è detta addio: per quale motivo? Che cosa è successo? Scopriamone di più leggendo tutti i dettagli che sono riportati nei seguenti paragrafi. trono gay: Alex e Alessandro ...

Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e Donne Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che ha appena visto Tina Cipollari venire ampiamente criticata [Video] da Maria De Filippi. Le ultime novita' ci svelano che domani 8 marzo arrivera' in edicola un nuovo magazine interamente dedicato ad una delle trasmissioni più popolari di Mediaset con una rubrica curata da #Francesco Monte. Gossip: Francesco Monte diventa scrittore per Uomini e ...

Uomini e Donne - è finita tra Alex e Alessandro del trono gay : ecco perché : Alex Migliorini e Alessandro D'Amico sono stata la seconda coppia della storia del trono gay di Uomini e Donne (trono inserito nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi da appena due edizioni). La giovanissima coppia, a distanza di pochi mesi dalla scelta, si è detta addio: per quale motivo? Che cosa è successo? Scopriamone di più leggendo tutti i dettagli che sono riportati nei seguenti paragrafi. trono gay: Alex e Alessandro si sono ...

Uomini e Donne news - è finita tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico : la versione dell’ex corteggiatore : Uomini e Donne news, Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati: parla l’ex corteggiatore È di poche ore fa la notizia relativa alla fine della storia d’amore tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico. A dare l’annuncio ufficiale è stato proprio l’ex tronista sul suo profilo Instagram. Stando a quanto scritto da Alex Migliorini, a […] L'articolo Uomini e Donne news, è finita tra Alex Migliorini ...

Uomini e Donne : Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati : Alex Migliorini di U&D ufficializza la rottura con Alssandro D’Amico sono passati pochi mesi da quando Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si erano scelti a Uomini e Donne, emozionando milioni di persone con il loro percorso all’interno del programma, e tutti ci aspettavamo che la loro relazione fosse destinata a durare per molto tempo, dati i loro progetti di vita insieme e data la loro affinità. Purtroppo, però, questa ...

Uomini e Donne - Alex e Alessandro si sono lasciati : l’annuncio ufficiale : Uomini e Donne, Alex e Alessandro non stanno più insieme: è finita la storia nata al Trono Gay Brutte notizie per tutti i fan del Trono Gay di Uomini e Donne. Alex e Alessandro si sono lasciati a pochi mesi dalla scelta alla corte di Maria De Filippi. Ad annunciare la fine è stato l’ex […] L'articolo Uomini e Donne, Alex e Alessandro si sono lasciati: l’annuncio ufficiale proviene da Gossip e Tv.

C’è posta per te : Roberta di Pignataro presto a Uomini e Donne? : Roberta di C’è posta per te approderà presto a Uomini e Donne? Ieri è andata in onda una puntata molto particolare di C’è posta per te. La consegna della lettera a Belen Rodriguez e Andrea Iannone da parte dei travolgente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti era soltanto uno specchietto per le allodole visto che non era affatto il piatto principale della serata. Infatti subito dopo il loro simpatico teatrino (che ha visto Iannone con le ...

Uomini e Donne/ Gianni Sperti sorprende il pubblico : Giorgio Manetti e il cambiamento che piace (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Il pubblico dalla parte di Gianni Sperti: il sospetto su Anna Tedesco e Giorgio Manetti e quel cambiamento...(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastrioanni? L'allarme di Lorenzo Riccardi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum cambia idea e torna ad uscire con Nicolò Brigante. Lorenzo Riccardi preoccupato da Luigi Mastroianni(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sossio Aruta insultato sui social : “Mettetevi nei miei panni” : Uomini Donne, Sossio Aruta insultato pesantemente sui social risponde: “Mettetevi nei miei panni” Sossio Aruta è probabilmente uno dei personaggi di Uomini e Donne che più è stato messo in discussione al Trono Over negli ultimi tempi. Il cavaliere, in particolare, molto è stato criticato dagli opinionisti per la celerità con cui avrebbe posto fine […] L'articolo Uomini e Donne, Sossio Aruta insultato sui social: ...

Uomini e Donne : ecco finalmente la scelta inaspettata Video : Il programma #Uomini e Donne, da oltre vent'anni, continua a raccogliere grandi consensi soprattutto grazie alla padrona di casa Maria De Filippi e alle sue scelte impeccabili. In primi la redazione della Fascino si dimostra sempre all'altezza delle vicende all'interno e al di fuori dello studio di canale 5. Squadra che vince non si cambia ed è per questo che Queen Mary può contare sul sostegno dei suoi opinionisti storici come #Tina Cipollari, ...

Registrazione Uomini e donne - la scelta di Nilufar e Sara : la clamorosa decisione Video : A Uomini e donne è tempo di scelte [Video] e le prossime registrazioni del trono classico potrebbero essere quelle decisive per le due troniste in carica Sara e Nilufar, le quali stanno portando a termine il loro percorso iniziato ormai un bel po' di mesi fa nella trasmissione di Maria De Filippi. Le ultime anticipazioni sul programma rivelano che ormai mancherebbe davvero poco, visto che le due troniste sono arrivate ad un momento importante ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari "soffia" un altro cavaliere a Gemma Galgani? Spunta il gossip! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari tronista: anche Armando pronto a corteggiarla? Nuovo brutto colpo in arrivo per Gemma Galgani (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:05:00 GMT)