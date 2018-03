Uomini e donne | Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sono lasciati

Uomini e Donne oggi : Nilufar in lacrime - Mariano bacia tutte : Uomini e Donne: Nicolò e Giordano vanno via, Nilufar piange Dopo l’auto-eliminazione di Giordano, anche Nicolò Ferrari lascia lo studio non appena Nilufar rientra. La tronista di Uomini e Donne finisce in lacrime e rivela di non riuscire a vivere questa esperienza con la giusta spensieratezza. In studio, c’è qualcuno che non la pensa come […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Nilufar in lacrime, Mariano bacia tutte proviene da ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Virginia ritorna da Nicolò : Virginia Stablum cambia idea a Uomini e Donne e torna da Nicolò Brigante Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro saranno i protagonisti dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne. La seconda puntata settimanale dedicata al Trono Classico vedrà il ritorno di Virginia Stablum. Come anticipato da un video di Wittytv postato sulla pagina facebook di UeD, la corteggiatrice tornerà sui suoi passi. L’ex fidanzata di Ignazio Moser aveva ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 marzo 2018 : Lorenzo dichiara i suoi sentimenti a Sara! Mariano sceglie… : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 marzo 2018: Lorenzo sorprende Sara con un’esterna molto romantica! Mariano stupisce tutti! Anticipazioni Uomini e Donne: Mariano sorprende i presenti in studio! Sara non bacia né Luigi né Lorenzo! Nilufar criticata per la sua freddezza! Marta organizza una sorpresa bellissima per Nicolò! Virginia non si presenta in esterna! Ritorna la nostra rubrica dedicata ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ritrova il sorriso : il sogno dei fan per Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani ritrova il sorriso dopo l'addio a Giorgio Manetti. Il sogno dei fans per Tina Cipollari tronista.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini : gli indizi della mamma (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini. Sarà lui la scelta? Gli indizi della mamma della tronista sui social.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Gossip Uomini e donne : due tronisti vicini alla scelta? Gli indizi Video : Il Trono Classico di Uomini e donne [Video] sembrerebbe essere arrivato ad un punto cruciale: stando agli indizi che alcuni fan del programma hanno raccolto sul web in questi giorni, almeno due dei quattro tronisti attualmente 'in carica' sarebbero vicini a scegliere. I protagonisti dei 'giovani' che a breve potrebbero lasciare la trasmissione sono: #sara affi fella la madre avrebbe svelato involontariamente la preferenza della napoletana tra ...

Nicolò Brigante non ha scelto/ Anticipazioni Uomini e Donne - la lettera di Lorenzo a Sara (Trono Classico) : Uomini e Donne, Nicolò Brigante pronto a fare la sua scelta tra Virginia Stablum e Marta Pasqualato? Il tronista come Paolo Crivellin: scelta segreta e non in studio?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:24:00 GMT)

“Tina tronista? Allora io…”. Gemma lancia il guanto di sfida a Uomini e Donne. E fa sul serio : “Maria - non chiedo mai niente - questo sì però”. Ah! Ma la reazione della Vamp non si è fatta attendere : Uomini e Donne, il nuovo trono di Tina Cipollari comincia subito ‘alla grande’: con un intervento di Gemma Galgani. Da opinionista ormai storica a nuova tronista (nel trono dei giovani): Tina, signori, ha appena inaugurato la sua nuova avventura televisiva. Nuova, poi, fino a un certo punto perché, i fan lo ricorderanno bene, anni e anni fa, prima di diventare la Vamp con la battuta (tagliente) sempre sulla bocca, era ...

Uomini e Donne anticipazioni : Sara cotta di Lorenzo - Nicolò bacia Marta : anticipazioni Uomini e Donne registrazione 12 marzo 2018: Sara evita il bacio di Luigi, Nilufar fa una doppia esterna con Giordano Stanno per giungere al termine i Troni di Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Nicolò Brigante. Se Mariano Catanzaro ha appena iniziato il suo percorso a Uomini e Donne, la situazione è ben diversa […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara cotta di Lorenzo, Nicolò bacia Marta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Puntata di Oggi 13 marzo 2018 : Nicolò presenta i nonni a Virginia! : In questo video Uomini e Donne che vedrete, Lorenzo minaccia di lasciare la trasmissione. Nilufar litiga pesantemente con Giordano ed abbandona il programma! Durante la seconda parte di Uomini e Donne Classico, Nilufar decide di raggiungere Giordano il quale come un cavallo imbizzarrito, ha deciso di abbandonare la trasmissione. La De Filippi comunica ai presenti che è ora di passare al percorso di Nicolò Brigante. Marta conduce ...

Anna Tedesco abbandona Uomini e Donne : Federica Pirri la smaschera! : Colpo di scena a Uomini e Donne Trono Over, Anna Tedesco abbandona definitivamente la trasmissione dopo essere stata mascherata in diretta da una dama! Ecco le anticipazioni emerse da una fonte attendibile! Anna Tedesco lascia definitivamente lo studio dopo la sfilata, ecco tutte le anticipazioni Un episodio alquanto spiacevole è accaduto durante le ultime registrazioni Uomini e Donne Over: in studio una dama ha smascherato Anna Tedesco, ...

Napoli - Sarri : risposta sessista a una giornalista/ Scozzafava : Il problema non sono né le donne né gli Uomini : Napoli, Sarri: risposta sessista a giornalista, video. “Sei donna e sei carina, per cui non ti mando a...”, dice l'allenatore a Titti Improta di Canale 21. Anche l'Odg Campania all'attacco(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:48:00 GMT)

A 'Uomini e Donne' teatrino al rovescio : Tina sul trono e Gemma adesso vuole fare l'opinionista : Al trono Classico di 'Uomini e Donne' parte il trono di Tina Cipollari tra impropabili corteggiatori e Gemma Galgani che chiede , senza ottenere, di fare l'opinionista. Maria De Filippi è divertita: '...

