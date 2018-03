Uno smartphone Samsung in regalo | ecco come ottenerlo direttamente alla cassa

Tre Play Special 25 Giga a 9 euro al mese - e si può associare Uno di questi smartphone : Tutti i clienti che acquistano una nuova SIM possono attivare gratuitamente l'offerta Tre Play Special 25 Giga che consente di associare uno smartphone L'articolo Tre Play Special 25 Giga a 9 euro al mese, e si può associare uno di questi smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Troppo tempo su internet da smartphone? Dovreste comprarne Uno più piccolo : Più è ampio il display del vostro smartphone, più internet consumate: è questa in sintesi la conclusione che emerge da uno studio condotto da Strategy Analytics L'articolo Troppo tempo su internet da smartphone? Dovreste comprarne uno più piccolo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Smartphone - avete Uno di questi 40 modelli? Ecco cosa hanno scoperto. Milioni di utenti tremano alla notizia - si rischia di dover buttare il telefono e perdere i dati : Più di 40 modelli di Smartphone Android economici di produzione cinese infettati dal trojan Triada. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di ‘Dr. Web’ che, secondo quanto riportano gli esperti del ‘Cert – Computer emergency response team’, hanno individuato come fonte del malware una società di sviluppo software di Shanghai, partner di diversi produttori di Smartphone cinesi, “che ...

DORO 8035 - Uno smartphone che era necessario - pensato per gli anziani (video) : Vi siete mai trovati nella situazione di dover consigliare un buon smartphone ai vostri genitori o nonni anziani? Non è semplice trovare ciò che incontra le loro esigenze, DORO ha provato a dare una risposta a questo bisogno con 8035 e il risultato è piuttosto convincente, eccolo nella nostra video anteprima L'articolo DORO 8035, uno smartphone che era necessario, pensato per gli anziani (video) è stato pubblicato per la prima volta su ...

Anche Xiaomi presenterà Uno smartphone con Android Go : Anche Xiaomi starebbe lavorando a uno smartphone con Android Go, confermando quindi l'interesse della compagnia per la versione Pura di Android, dopo il positivo esperimento con Android One e Xiaomi Mi A1. L'articolo Anche Xiaomi presenterà uno smartphone con Android Go è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Non esiste - non potete farlo”. WhatsApp - l’ultima novità non piace a nessUno. Una rivoluzione che farà infuriare tutti gli utenti. In effetti - non è una mossa azzeccata - anzi… Cosa cambia sui nostri smartphone : Una domanda, del tutto lecita, sta passando per la testa dei tanti “smanettoni” di internet e dei social network: WhatsApp diventerà presto a pagamento? No, non è la solita bufala che vi chiede di mandare questo messaggio a tutti i vostri amici, piuttosto un’analisi legittima sui nuovi progetti degli sviluppatori del servizio di messaggistica. Da come si apprende dall’ultima versione Beta per Android (2.18.57), WhatsApp presenta tra le ...

Uno smartphone ha imparato a guidare l'auto. In 5 giorni : Uno smartphone con intelligenza artificiale ha imparato in 5 giorni a guidare l'auto. Il progetto, chiamato "RoadReader", mette alla prova le capacità di apprendimento, la velocità e le prestazioni dei dispositivi basati sull’intelligenza artificiale. A differenza di altre auto a guida autonoma che rilevano ed evitano gli ostacoli, Huawei ha trasformato una Porsche Panamera in un veicolo che, ...

Energizer presenterà al MWC Uno smartphone con batteria da record : 16.000 mAh! : Energizer non è nuova al mondo smartphone , ma quello che sta preparando per il prossimo MWC 2018 punta a stupire tutti, soprattutto coloro che hanno bisogno di dispositivi con grande autonomia. Il nuovo modello in arrivo ...

La Porsche guidata da Uno smartphone : Che le auto stessero diventando sempre più autonome e tecnologiche non è certo una novità. Ma che riuscissero a guidare da sole, senza conducente, distinguendo gli eventuali ostacoli e oggetti sulla propria traiettoria è un ulteriore passo avanti. LEGGI ANCHEHuawei P Smart, ecco com'è fatto A farlo è Huawei che ha trasformato una Porsche Panamera in un veicolo in grado di riconoscere tra 1000 oggetti diversi presenti sul percorso, distinguendo ...

Intelligenza artificiale - Quando l'auto è guidata da Uno smartphone : Uno smartphone dotato dIntelligenza artificiale in grado di guidare una vettura: in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, in programma il 26 e 27 febbraio, la Huawei presenterà al pubblico linnovativo progetto RoadReader.Una Panamera per la fase sperimentale. "Il nostro smartphone è già eccezionale. Pensate solo alla funzionalità del riconoscimento degli oggetti spiega Andrew Garrihy, chief marketing officer per Huawei western ...

Uno studio condotto da Motorola ci conferma che gli smartphone vengono usati più del dovuto : Quando l'attaccamento al proprio smartphone dà vita ad un vero problema? A tale interrogativo ha deciso di rispondere il team di Motorola. Scopriamolo insieme L'articolo Uno studio condotto da Motorola ci conferma che gli smartphone vengono usati più del dovuto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi ha creato Uno smartphone per videogiocatori : (foto. Whang Zao/AFP) Dopo l’arrivo sul mercato dello smartphone per videogiocatori Razer Phone, a novembre dell’anno scorso, sembra che l’interesse di produttori e giocatori per questa tipologia di prodotto decisamente di nicchia si stia alzando. Il prossimo grande nome del mondo mobile che tenterà un ingresso in questo settore è quello di Xiaomi, realtà cinese in ripida ascesa ormai da tempo; il suo gadget, secondo ...

Samsung brevetta Uno smartphone pieghevole con giunto meccanico : Il database della World Intellectual Property Organization ci rivela che Samsung ha ottenuto la registrazione di un nuovo brevetto di smartphone pieghevole L'articolo Samsung brevetta uno smartphone pieghevole con giunto meccanico è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.