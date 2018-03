UNA VITA Anticipazioni 13 marzo | Cayetana rischia di essere internata in manicomio

UNA VITA anticipazioni : Simon scopre un cadavere - ecco di chi - puntata 547 Video : #Una Vita anticipazioni: Simon scopre il cadavere di una donna nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5. Cayetana non sembra riprendersi e, dopo aver aggredito Ursula con delle forbici, verra' internata per la seconda volta in ospedale, dove Fabiana tentera' di farla ragionare. Una volta dimessa, la Sotelo vorra' ovviamente vendicarsi dell'arcigna istitutrice. Nello stesso tempo, Simon non fara' che peggiorare i suoi rapporti ...

UNA VITA : cosa succede a METÀ APRILE 2018 - anticipazioni : Passate le festività pasquali, nella telenovela Una Vita si verificheranno tantissimi colpi di scena; scopriamo quello che succederà intorno a METÀ APRILE 2018 attraverso il nostro post che riassume tutte le anticipazioni principali. Sara si fa picchiare da Zenon, il segretario di Fernando. Dopo aver insinuato a Fernando (Ander Azurmendi) di avere una relazione con Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) continuerà a ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 13 e mercoledì 14 marzo 2018 : anticipazioni puntata 425 di Una VITA di martedì 13 e mercoledì 14 marzo 2018: Successivamente al raptus in sartoria, Cayetana viene ricoverata in ospedale; ora il pericolo è che il giudice faccia internare la Sotelo Ruz in una casa di cura, togliendo la custodia a Teresa. Fernando vede Teresa e Mauro baciarsi per strada e la prende decisamente male. Casilda parla a Huertas del suicidio di Herminia, l’ex amante di Felipe; intanto ...

Anticipazione Una Vita: Sara mette in crisi Mauro e Teresa, ecco qual è il suo vero obbiettivo Nelle prossime puntate di Una Vita Sara si inserisce sempre di più tra Mauro e Teresa. Il poliziotto di Acacias 38 deve, infatti, affrontare la pesante presenza della Rubio Ortiz. Ricordiamo che quest'ultima non era altro che una […]

Nando Morra debutta alla regia con il film 'UNA VITA da sogno' : Dalla serie televisiva GoMorra alla regia. L'attore e sceneggiatore napoletano Nando Morra presenterà martedì 20 marzo, alle 20.30 al Teatro Paradiso, il suo primo film cortometraggio 'Una vita da ...

UNA VITA : SUSANA brucia tutti gli oggetti di SIMON - anticipazioni : anticipazioni Una Vita: SIMON vicino a scoprire le sue origini A Una Vita, sta per cominciare una storyline che vedrà protagonista la sarta SUSANA Seler (Amparo Fernandez): se ci avete letto in precedenza, sapete già che il maggiordomo SIMON Gayarre (Jordi Coll) scoprirà che l’anziana è sua madre e, da quel momento in poi, cercherà di capire per quale motivo l’abbia abbandonato quando era soltanto in fasce. La storyline, partendo da ...

Su Canale5 dalla penna dell'autrice de Il Segreto, va in onda una nuova telenovela, Una Vita, trasmessa in Spagna sul canale TVE La1, con il titolo Acacias 38. Gli appuntamenti previsti per questa settimana sono da lunedì a venerdì dalle 14:10 alle 14:45. Una Vita | Le trame della settimana dal 12 al 16 marzo 2018 Cayetana si presenta alla riunione del patronato convocata a […]

UNA VITA/ Mauro e Teresa si baciano : il futuro insieme è ancora possibile? (Anticipazioni 12 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 10 marzo: Teresa corre da Mauro in ospedale e gli rinnova tutto il suo amore. La coppia si scambia un bacio appassionato.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 00:10:00 GMT)

Una Vita: anticipazioni dal 12 al 16 marzo 2018 su Canale 5. Senza dubbio una settimana ricchissima di noVita' nella soap opera in onda sulla rete Mediaset. Cayetana sara' protagonista di un folle gesto, mentre Mauro e Teresa capiranno di amarsi e si scambieranno un lungo bacio. Grandi e inaspettati risvolti nel matrimonio di Celia e Felipe e una serie di segreti inconfessabili che stanno per venire alla luce. Ecco tutto quello che accadra' ...

UNA VITA anticipazioni : crisi tra MAURO e TERESA per colpa di SARA : Le puntate italiane di Una vita stanno per diventare più movimentate del solito grazie alla new entry SARA Rubio Ortiz (Mara Lòpez). La donna infatti, non si sa ancora per quale motivo, seminerà zizzania tra MAURO (Gonzalo Trujillo) e TERESA (Alejandra Meco) e riuscirà quasi a separarli! Seguendo per bene il filo della trama, SARA è proprio quella cameriera scomparsa dalla Deliciosa non molto tempo fa. Victor (Miguel Diosdado) infatti, prima che ...

UNA VITA - anticipazioni spagnole : il matrimonio e la promessa : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Teresa si sposa Teresa Sierra si sposerà nelle prossime puntate di Una Vita. Negli episodi in onda in Italia, la dolce maestra di Acacias 38 si riavvicinerà a Mauro, spiazzando Fernando. Presto però i tranelli di Cayetana metteranno fine alla felicità della Sierra. Nelle puntate spagnole di Una Vita, la Sotelo Ruz tenterà di uccidere San Emeterio che si salverà. Tutti crederanno che l’ispettore ...

