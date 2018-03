Un Posto al Sole | anticipazioni 12 – 16 marzo 2018

davidemaggio

(Di lunedì 12 marzo 2018) Germano Bellavia Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le occasioni per organizzare delle gite fuori porta. Un’ulteriore occasione arriva come di consueto da Unal. Per gli appassionati di Upas tornerà, infatti, a breve l’opportunità di visitare il set della soap grazie all’ormai nota iniziativa Una Gita al. La prossima visita è prevista giovedì 5 aprile alle 10.30 presso il CPTV RAI di Napoli. Per partecipare basta inviare la domanda a lanotizia.unal@rai.it indicando le generalità proprie e quelle di un eventuale accompagnatore. I primi 25 nominativi che perverranno saranno invitati a partecipare alla gita e verranno avvisati con una e-mail con tutti i dettagli per l’incontro. Per questioni di sicurezza non sono ammessi i minori. Di seguito ledegli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16. Unal– ...