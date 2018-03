Un governo entro giugno è possibile | poi tutti in vacanza

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 marzo 2018) Povera Italia. Italia che crede di essere povera. L’Italia dei luoghi comuni, con la Milano che lavora, uh come lavorano a Milano e adesso lavorano il doppio, pure in inglese: project nothing manager, coprywater, warmawater manager, door opener, slave of the office, general number, house costructor. E il sud, il bistrattato sud eche si lamentano, si lamentano, si lamentano e non fanno niente, i più fortunati cercano una raccomandazione e trovano un lavoro statale. Povera Italia. Italia che crede di essere povera. Italia che vota: al nord cdestra, al sud cinque stelle. E il Pd? A Bologna stravince con Casini, come trionfo direi che possa bastare. L’Italia del dopo voto. L’Italia delle tifoserie. La sciarpa della flat tax. La sciarpa del reddito di cittadinanza. La sciarpa della Fiorentina. In sottofondo Sergio Mattarella che come il professor Xavier degli X-Men userài ...