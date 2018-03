Un gettone di presenza dalla D' Urso vale lo stipendio di un impiegato

huffingtonpost

(Di lunedì 12 marzo 2018) "Unval bene la D'", verrebbe da dire di fronte alle indiscrezioni di Lorenzo Crespi che, intervenuto a Domenica Live per parlare della sua delicata situazione economica e di salute, ha finito per svelare l'entità economica deldidi ospiti ed opinionisti televisivi."Se anche venissi qui una volta ogni due mesi potrei pagarmi tre anni di affitto. Io vengo qui, prendo un mio, il nostroè piccolo, non è grande, ma è capace di gestire lodi un", ha detto l'attore. Dichiarazioni incaute, di fronte alle quali Barbara D'è corsa ai ripari parlando di "piccolo rimborso spese". Eppure Crespi ha pensato di rincarare da dose: "Sì, ma se vieni qui 10 volte ci vivi".Insomma, un siparietto che ha finito per scatenare le ire e le ironie dei social network.Sarà super contenta Barbara ...