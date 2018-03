Ufo | il video che sconcerta il mondo | Che c*** è? | cos' ha visto il pilota

L’Altopiano delle Pizzorne nel 2016 fù visitato da un Ufo? [VIDEO] : “Dopo gli ultimi due casi analizzati e pubblicati dal team di A.R.I.A. associazione ricerca italiana aliena, un utente – si legge in un Comunicato Stampa – ha contattato l’associazione fondata dal presidente e ufologo Savonese Maggioni Angelo per uno scatto del 2016 e che solo ora ha avuto il coraggio di mostrare . Il testimone L. è un abitante della zona , racconta all’ufologo di essersi trovato in ...

Ufo News : Il pentagono rilascia un nuovo video Ufo : Ufo News: Il pentagono rilascia un nuovo video Ufo Dopo le Ultime dichiarazioni fatte dal pentagono dove ha ammesso di aver studiato gli UFO grazie ad un programma di indagine sul fenomeno, rilascia un nuovo video Ufo registrato dai caccia della Marina degli Stati Uniti. Il video è stato selezionato per il rilascio dopo che la revisione ufficiale da parte di più organizzazioni ...

Ufo - ISS : un video prova l'esistenza degli alieni? Ecco la clip : Come sempre, anche questa settimana, sono molte le notizie di stampo ufologico che appassionano il pubblico. Basti pensare alle immagini di strani coni luminosi che hanno preso a circolare in rete e che hanno invaso le Hawaii e San Pietroburgo durante il corso dell'ultima settimana. Ma nelle ultime ore un'altra notizia è diventata virale. Stiamo parlando delle numerose immagini che sono state caricate su Google Earth, che secondo molti ...

Ufo con un 'messaggio alieno' ritrovato dopo 60 anni in un museo Video : La Terra è sicuramente un pianeta antico e per molti aspetti ancora pieno di misteri. Creazione, religioni e cospirazioni si intrecciano spesso come in un romanzo degno di Dan Brown, ma che per un numero sempre più crescente di individui, vanno ben oltre i semplici racconti di fantasia. Secondo la teoria degli antichi astronauti, la Terra è stata, in passato, visitata più volte visite che continuerebbero tutt’oggi da esseri di altri pianeti ...

EUforia Lecce - vittoria a Rende : 'La capolista se ne va' - i video dei tifosi : Stavolta, nella gara più attesa della Serie C, il Lecce rischia davvero tanto, ma esce dal "Lorenzon" di Rende con 3 punti preziosissimi, che gli permettono di vedere con un certo distacco il match tra Catania e Virtus Francavilla che si disputerà lunedì sera. I tifosi sono euforici e festeggiano sia sugli spalti che nel pullman a fine match (come potete vedere nei video a fine pagina, inviati a noi da Andrea Signore). Si risente, dopo anni, il ...

Ufo : rapporto della Casa Bianca afferma che Trump conosce l'esistenza di Nibiru? Video : Sempre più spesso circolano in rete notizie allarmanti sull'avvicinarsi della fine del mondo. David Maede, un noto teorico della cospirazione cristiano, interpretando alcuni versetti della Bibbia, ha fornito la data dell'inizio della Terza Guerra Mondiale che portera' all'Apocalisse [Video]. Sempre secondo i cospirazionisti anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe a conoscenza dell'esistenza del mitico Planet X o Nibiru, ...

Ufo ripreso in Messico : il video dalla Bassa California che fa discutere Video : Il 2018 è iniziato da poco e gia' ci sono stati casi di avvistamenti #UFO che hanno totalizzato migliaia di visualizzazioni. La questione se i Video possano essere utilizzati come prove per dimostrare l’esistenza degli alieni è da tempo dibattut e molti scettici ritengono che filmati del genere non possano rappresentare la ”smoking-gun”. Questo perché oggi la tecnologia permette anche ai meno esperti di poter realizzare montaggi ad hoc, usando ...

Ufo ripreso in Messico : il video dalla Bassa California che fa discutere : Il 2018 è iniziato da poco e già ci sono stati casi di avvistamenti UFO che hanno totalizzato migliaia di visualizzazioni. La questione se i video possano essere utilizzati come prove per dimostrare l’esistenza degli alieni è da tempo dibattut e molti scettici ritengono che filmati del genere non possano rappresentare la ”smoking-gun”. Questo perché oggi la tecnologia permette anche ai meno esperti di poter realizzare montaggi ad hoc, usando ...

Un agente di polizia riprende un Ufo con il suo cellulare : 'Inspiegabile' Video : Avvistamenti di #Ufo in Italia ce ne sono tanti e una buona parte di questi vengono classificati come attendibili, ovvero che la fotografia o il filmato non sono stati alterati nella loro originalita'. Anche l'Aeronautica militare italiana possiede un fascicolo sugli avvistamenti ritenuti veritieri, li chiama OVNI, ovvero Oggetti Volanti Non Identificati. Avvistato un Ufo a Imperia Un appartenente alle forze dell'ordine, fuori servizio, stava ...