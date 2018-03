Ue | ministro Economia Padoan incontra Dombrovskis a Bruxelles | governo lavora su quadro

Spagna : Roman Escolano nuovo ministro economia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Germania : ministro Economia teme conseguenze dazi Usa : 07/03/2018 11:35 Il ministro dell'economia tedesco, Brigitte Zypries, teme le conseguenze delle minacce di dazi da parte dell'amministrazione Trump. "La situazione è grave, L'Unione europea, se dovesse concretizzarsi lo scenario ...

Messico : ministro Economia a Usa - pronti a risposta 'immediata' nel caso di nuovi dazi su acciaio e alluminio : Lo ha detto il ministro dell'Economia messicano Ildefonso Guajardo nel corso di una intervista concessa al canale "Televisa". La scorsa settimana la Casa Bianca aveva annunciato l'intenzione di ...

Mps - AD Morelli su elezioni politiche italiane : cambio ministro Economia non cambia piano banca : Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, assicura che "il cambio del ministro dell'Economia , che avverrà con il nuovo esecutivo, non cambia il nostro piano: è chiaro che poi ci sarà un nuovo interlocutore con il quale dialogheremo". Così Morelli, in un intervento al Congresso Fabi ...

Andrea Roventini : chi è il possibile ministro dell'Economia dei Cinque Stelle : Insegna alla Scuola Sant'Anna di Pisa, e da keynesiano "eretico" quale si definisce, sostiene l'utilità degli investimenti pubblici

Il gran ministro dell'Economia che verrà : In tutto il gran chiacchiericcio che s'è fatto durante la campagna elettorale su squadre di governo più o meno numerose, una poltrona spicca su tutte le altre, la più importante dopo quella del capo ...

Chi è Andrea Roventini? 'ministro' dell'Economia Movimento 5 Stelle : Con lui presentiamo all'Economia tutto ciò che abbiamo sempre desiderato: gioventù, merito, eccellenza scientifica e indipendenza politica" motiva ancora la sua scelta Di Maio, fiducioso in un ...

Elezioni - Brunetta : “Io ministro Economia? È il mio mestiere. Di Battista e Di Maio sono poveracci - il peggio del peggio del peggio” : Durissima reprimenda del candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, contro il M5s e, in particolare, contro il deputato uscente Alessandro Di Battista e il candidato alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. Ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, Brunetta esordisce: “Berlusconi mi vuole come ministro dell’Economia? Non mi ha stupito ma mi ha fatto piacere. È il mio mestiere, l’ho sempre fatto”. Poi commenta ...

Chi è Andrea Roventini - il professore che Di Maio vuole ministro dell'Economia : Nato a Mirandola e laurato alla Sant'Anna di Pisa. Ecco le sue ricette per ridurre il debito Lista ministri 5 Stelle, Domenico Fioravanti allo Sport. E Zeman si schiera Guido Bagatta rifiuta ...

Elezioni 2018 - Di Maio : “Andrea Roventini sarà ministro dell’Economia del M5s” : Andrea Roventini, professore alla Scuola superiore di Sant’Anna, è il ministro del Tesoro in un eventuale governo del M5s. Lo ha annunciato Luigi Di Maio a Unomattina. “Roventini ha l’età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva”, ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle. “Roventini ha già portato avanti tre progetti con la commissione Ue per ...

