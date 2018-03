: #Ucraina, Ue proroga sanzioni Russia - CybFeed : #Ucraina, Ue proroga sanzioni Russia - NotizieIN : Ucraina, Ue proroga sanzioni Russia -

Il Consiglio dell'Ue hato di altri 6 mesi, fino al 15 settembre, "le misure restrittive nei confronti della, adottate in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'". Le misure consistono nel congelamento dei beni e in restrizioni di viaggio e continuano ad applicarsi a 150 persone e 38 entità. Altre misure dell'UE in vigore, in risposta alla crisi in, includonoeconomiche riguardanti settori specifici dell'economia russa.(Di lunedì 12 marzo 2018)