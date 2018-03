UCCIDE LA MADRE DI 101 ANNI E SI SUICIDA Colpa nostra | abbiamo smarrito la speranza di

Torino - 77enne malato di cancro UCCIDE la madre 101enne - poi si suicida. “Morirò - non posso lasciarla da sola” : Ezio Panataro, 77 anni, aveva scoperto di avere un cancro al pancreas che gli lasciava poco da vivere. L’uomo ha così deciso di impugnare la sua pistola, regolarmente detenuta, e uccide re prima la madre di 101 anni, residente a Rivoli nella cintura Ovest di Torino , e poi rivolgerla verso se stesso. Non si tratta di un raptus, ma di un gesto premeditato, perché prima di sparare ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati ...

