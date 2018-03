Turismo - Roma al Mitt di Mosca per presentare eventi 2018. In campo le imprese della Capitale : Le grandi mostre, gli eventi sportivi internazionali a iniziare dalla Formula E, l’opera lirica, le nuove e prestigiose strutture alberghiere capitoline, lo shopping di lusso. Roma presenta la sua ricca offerta culturale, turistica e dell’accoglienza in un’anteprima della 25° edizione della Mitt – Moscow International Travel & Tourism Exhibition, in programma dal 13 al 15 […] L'articolo Turismo, Roma al Mitt di Mosca per ...

A Roma Motodays va in scena il Turismo su due ruote : I visitatori scopriranno un vero mondo a parte, pieno di agenzie e tour operator che organizzano viaggi del genere. Un focus speciale è dedicato alle "Donne in motocicletta" , un progetto della ...

Meloni : Roma alla Borsa Internazionale del Turismo di Berlino : Roma, 6 mar. , askanews, 'Roma partecipa all'ITB Berlin, Borsa Internazionale del Turismo in programma nella capitale tedesca da domani al prossimo 11 marzo. Dopo il successo dello scorso anno, ...

Turismo - percezione positiva di Roma da parte degli stranieri : Teleborsa, - Tanti gli "ambasciatori" della bellezza di Roma nel mondo. Quasi 9 turisti su 10, infatti, dichiarano che consiglieranno una visita nella città e tra questi gli americani sono i maggiori ...

Roma : il 5G si accende su Turismo - sicurezza e mobilità urbana : Roma accende il 5G. Con un telecomandino, la sindaca Virginia Raggi dà il via a quella che è stata definita «una nuova rivoluzione industriale». «Ci siamo, oggi si accende», spiega in una biblioteca a ...

Turismo Roma. Speciale della rivista “DOVE” : Turismo Roma – Contemporaneità e lifestyle capitolini nel supplemento di febbraio dedicato alla città eterna. Presentata anche la nuova mappa di Roma, disponibile nei Tourist... L'articolo Turismo Roma. Speciale della rivista “DOVE” su Roma Daily News.

Turismo - Roma protagonista dello speciale della rivista “DOVE” : Una Roma contemporanea e cosmopolita si racconta nelle 16 pagine a colori dello speciale di “DOVE”, il mensile di viaggi e lifestyle di RCS MediaGroup. Il volto moderno della capitale è protagonista del prossimo numero di febbraio, presentato dall’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Adriano Meloni, dal Direttore della rivista Simona Tedesco e da Margherita Guccione, Direttore Architettura del ...

Roma. Trend al rialzo del Turismo di qualità : Nuovo corso del turismo a Roma, all’insegna di qualità e sostenibilità contro l’overtourism, quello del mordi-e-fuggi e dei soli grandi numeri. Positivo il bilancio del 2017. Ne hanno parlato alla stampa, all’ex centrale Montemartini, la sindaca Virginia Raggi e l’assessore…Continua a leggere →