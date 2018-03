Turismo | il 2017 ' annus horribilis' per il Folignate

Forte crescita del Turismo internazionale nel 2017 : Italia secondo Paese in Europa per presenze dall’estero : Ha preso il via a Berlino la 52ª edizione di ITB, una delle più importanti fiere europee dedicate al turismo, dove ENIT – Agenzia Nazionale del turismo è presente con un padiglione espositivo all’interno del quale trova spazio il meglio dell’offerta turistica Italiana. Nel corso della conferenza stampa di inaugurazione dello stand Italia, svoltasi oggi alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Germania, S.E. Pietro ...

Turismo - nel 2017 60 mnl arrivi dall'estero. Franceschini : record : Roma, 1 mar. , askanews, Segno più per il Turismo nel 2017 secondo i dati Istat resi noti oggi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo: gli arrivi nelle strutture ricettive ...

Turismo - il 2017 "annata eccezionale" per il Marocco - : Lo riferisce in una nota il ministero del Turismo, del trasporto aereo, dell'artigianato e dell'economia sociale del Marocco. …

Turismo - nel 2017 aumentano i viaggi degli italiani per le vacanze - : Secondo un nuovo rapporto dell'Istat, il numero complessivo di trasferte con pernottamento effettuati dai residenti del Belpaese è cresciuto di oltre un milione di unità tra il 2016 e il 2017

Turismo - Istat : viaggi per vacanza conquistano italiani nel 2017 : Roma, 9 feb. , askanews, - nel 2017 si stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai residenti in italia sia pari a 66 milioni e 347 mila, valore in leggera crescita ...

Commissione Turismo : maggioranza e opposizione a duello su dati e proposte per il Natale 2017 : ... ciò che ci distingue nel mondo. Oltretutto i film realizzati per questi eventi poi viaggiano sul web, diventano virali e promuovono l'immagine della nostra città. È una scelta non mordi e fuggi, ...

Viaggi & Turismo : Venezia porto preferito dagli italiani per le crociere nel 2017 : L’industria delle crociere sta vivendo un momento molto fortunato. Secondo i dati diffusi da CLIA (Cruise Lines International Association), l’organizzazione internazionale delle compagnie da crociera, il numero di questa tipologia di Viaggi è in costante aumento, e si prevede che nel 2018 saranno circa 27,2 milioni i passeggeri in partenza, contro i 25,8 del 2017 e i 24,7 milioni del 2016. Anche i dati relativi all’Italia sono molto ...

Piano Nazionale del Turismo 2017-2022 e mobilità sostenibile : ... storico-culturale e paesaggistico con ricadute estremamente positive anche per la ripresa 'economia e lo sviluppo dell'occupazione. Stefano D'Arcangelo

Nuova stagione del romano - Turismo positivo il bilancio 2017 : Nuovo corso del turismo a Roma, all’insegna di qualità e sostenibilità contro l’overtourism. positivo il bilancio del 2017, che inquadra un dato significativo: l’andamento degli hotel 5 stelle nel 2017 ha toccato un + 4,90% di arrivi 71.555 (unità) e un + 4,86% di presenze (147.629 unità) rispetto all’anno precedente, confermando il trend al rialzo del turismo di qualità, che […] L'articolo Nuova stagione del romano, turismo positivo il ...

Turismo : oltre 9 milioni di presenze nel 2017 a Milano (+10 - 3%) : Le premesse lasciavano sperare in un buon risultato, ma il dato finale è ben oltre le attese: sono stati, a quanto apprende l’AdnKronos, oltre 9 milioni i turisti che hanno visitato Milano nel 2017, per l’esattezza 9.054.218, di cui 6.205.845 che hanno pernottato in centro città (+10,73% sul 2016) e 2.848.373 (+9,57% sul 2016) considerando l’area vasta, ovvero l’hinterland milanese, trascorrendovi almeno una notte (dati della ...

Anno del Turismo Europa-Cina : vola il Made in Italy a tavola nel 2017 : vola l’export italiano agroalimentare in Cina che nel 2017 segna un +18% e supera i 460 milioni di euro in valore. E’ quanto stima la Coldiretti su dati Istat in occasione dell’apertura dell’Anno del Turismo EU-Cina dopo che 1,4 milioni di cinesi nel 2017 hAnno visitato l’Italia considerata un Paese più sicuro rispetto ad altre mete nel mondo oltre che una destinazione da sogno dove scoprire sia bellezze artistiche ma anche un’enorme ricchezza ...

Cultura e Turismo : 2017 da incorniciare - la Rocca di Fontanellato supera i 51.000 visitatori - : Tra le novità nel 2017 c'è stato un boom di richieste per il Laboratorio "Costruiamo la Camera Ottica" che evidenzia un rinnovato interesse anche per temi di scienza e arte fotografica. Da dove ...