Tuffi | Massimiliano Mazzucchi | “Il successo non si costruisce solo in piscina Il modello

(Di lunedì 12 marzo 2018) ESCLUSIVA – “La vertigine non è paura di cadere. Ma voglia di volare”. Così cantava Lorenzo Cherubini in arte “Jovanotti” in una delle canzoni più celebri. Una sensazione che tutti proviamo, affacciati ad una finestra o, perché no, pronti a tuffarci da un trampolino, dai 3 metri, o dalla piattaforma, dai 10 metri. Dipende dai punti di vista. Sensazioni diverse cheun atleta o chi ha praticato questo sport per anni può descrivere., con 15 anni di attività agonistica alle spalle ed esperienze importantissime a Mondiali, Europei e Giochi Olimpici di Sydney nel 2000, appeso il costume al chiodo, ha illustrato, in esclusiva per OASport, i segreti della preparazione e come sia mutato il suo ruolo, sempre con ial centro della propria vita. “Da ottobre svolgo un’attività per il Centro Federale di Roma nella preparazione della specialità dei, ...