Trump fra dazi e Nord Corea | è già campagna elettorale di mid term

Il mondo saluta la svolta storica fra Trump e Kim : Da Pechino a Mosca, dalla Ue all'Onu, incluse tutte le cancellerie più importanti, il mondo accoglie con entusiasmo e speranza l'annuncio a sorpresa di un faccia a faccia storico entro maggio tra Donald Trump e Kim Jong. Un incontro chiesto dal leader nordcoreano tramite Seul, con l'...

Dazi Usa - la Francia deplora la decisione di Donald Trump : Le Maire ha poi avvertito che "una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo farà solo dei perdenti".

Dazi - Ue e Usa verso guerra commerciale. Germania e Francia : “Decisione di Trump illegale - ci esenti o reagiremo” : Il fronte caldo non è più quello della Corea del Nord. Ora il mirino di Donald Trump – pronto a incontrare l’arcinemico Kim Jong Un – si è spostato sull’Unione europea. Usa e Ue vanno verso la guerra. Commerciale, certo, ma ad altissimo rischio per le economie del vecchio continente. Dopo l’annuncio ufficiale che Washington imporrà Dazi su acciaio e alluminio importati dai Paesi “nemici”, tra cui la ...

Nord Corea - storico incontro fra Trump e Kim Jong-un. Mosca : “Passo verso la denuclearizzazione di Pyonyang” : storico incontro fissato a fine maggio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader NordCoreano Kim Jong Un. Ha dato l’annuncio il consigliere nazionale sudCoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, parlando davanti alla Casa Bianca e precisando che Trump ha accettato l’invito di Pyongyang per il vertice con cui “arrivare alla denuclearizzazione definitiva”. Soddisfatta Mosca che per voce del ministro degli Esteri ...

Per Liam Gallagher suo fratello Noel “un falso - peggio di Trump” : esibizione e premio agli NME Awards 2018 (video) : Gli attacchi di Liam Gallagher a suo fratello Noel non sono certo una novità e ormai non farebbero nemmeno più notizia vista la loro frequenza, se non fosse che stavolta l'ex Oasis ha paragonato l'altro ex Oasis nientemeno che al dittatore nordcoreano Kim Jong-un e al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Incontenibile come sempre, Liam Gallagher si è lasciato andare all'ennesima invettiva contro il fratello a margine della sua ...

Trump - la proposta di budget : tagli alla spesa sociale - più fondi ai militari. “200 miliardi per infrastrutture? Insufficienti” : tagli alla spesa sociale. Forte aumento di quella militare. Promessa di investimenti nelle infrastrutture. Timori per il deficit, che rischia di finire ulteriormente fuori controllo. Sono alcuni dei punti e possibili sviluppi del budget da 4400 miliardi presentato da Donald Trump e che ora deve essere approvato dal Congresso. Oltre ad aumentare di 984 miliardi il deficit federale per il prossimo anno, il piano di Trump rischia di aggiungere ...

Trump vara un maxi-piano per le infrastrutture americane : Il progetto ribalta la matematica delle grandi opere americane, tradizionalmente finanziate al 50-80% da fondi federali mentre in questo caso saranno soprattutto i fondi di Stati e città a sostenerlo. E assicura che il piano non avrà vita facile. Per diventare legge dovrà passare per undici commissioni e al Congresso già appaiono le prime divisioni...

Trump svela il piano infrastrutture da 1.500 miliardi "con cuore e mani americane" : Donald Trump ha svelato alla Casa Bianca davanti ad una platea di sindaci e governatori il tanto atteso piano per rinnovare le "fatiscenti" infrastrutture del Paese, uno dei talloni d'Achille degli Usa e una delle sue promesse elettorali. Il presidente mette sul piatto 200 miliardi di fondi federali che a suo avviso dovrebbero stimolare almeno 1.500 miliardi di investimenti in 10 anni, alimentati da privati e governi locali e statali. Un volano ...

USA - Trump svela il piano sulle Infrastrutture : Teleborsa, - "A Better Deal to Rebuilt America". E' questo il nome dell'atteso piano sulle Infrastrutture di cui si parla da almeno un anno e mezzo e che il Presidente statunitense Donald Trump ha ...

Trump sulla trincea dell'Eufrate. Per restarci a lungo : L'America muove i suoi caccia e fa dell'Eufrate il suo fortificato avamposto siriano. L'attacco aereo di ieri contro le forze filo-Assad (oltre 100 morti, un "crimine di guerra" per il regime di Damasco), non è un'azione isolata, tanto meno difensiva. Quella risposta contiene due messaggi indirizzati ad Assad e ai suoi alleati di Mosca e Teheran. Il primo: Trump ha intenzione di restare a fianco dei Curdi, e non solo per il riconoscimento ...