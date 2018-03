Tromba d' aria nel Casertano | auto sollevate e danni alle case FOTO

Tromba d'aria a Caserta. VIDEO : Caserta - Una violenta Tromba d'aria ha funestato in serata i comuni del casertano. La Tromba d'aria, poco prima delle 19, ha attraversato Maddaloni, San Nicola e San Marco per dirigersi verso Recale. ...

Tromba d'aria in Campania - danni ingenti a edifici e automobili : una persona ferita : Una sola persona ferita, in maniera lieve, ma poteva essere decisamente più drammatico il bilancio dopo la Tromba d'aria che questa sera ha colpito gran parte della provincia di...

Forte Tromba d'aria in Campania - danni ingenti e feriti : Una tromba d'aria ha investito i comuni nelle immediate vicinanze di Caserta, con danni e super lavoro per i vigili del fuoco. La pioggia e il vento Forte si sono abbattuti in particolare su San...

Tromba d'aria in Campania - danni ingenti a edifici e automobili : Una Tromba d'aria ha colpito gran parte della provincia di Caserta, causando ingenti danni e spavento nella popolazione. La pioggia e il vento forte si sono abbattuti in particolare su...

Forte Tromba d'aria in Campania - danni ingenti e un ferito : Una tromba d'aria ha investito i comuni nelle immediate vicinanze di Caserta, con danni e super lavoro per i vigili del fuoco. La pioggia e il vento Forte si sono abbattuti in particolare su San...

Tromba d’aria si abbatte su Lecce : si contano i danni : Il maltempo ha provocato non pochi danni in Salento. Una Tromba d’aria si é abbattuta mercoledì sera su Lecce provocando crolli.

Tromba d'aria a Lecce : alberi abbattuti e abitazioni danneggiate : Un'improvvisa e violenta Tromba d'aria ha colpito Lecce: sono stati abbattuti alberi secolari, giù anche alcune cancellate e danni ad alcune abitazioni. Tromba d'aria Lecce Succede tutto...

Lecce - Tromba d'aria nella notte : alberi abbattuti e divelti gli infissi dell'Ateneo : Nessun ferito ma tanta paura nel centro della città: lee forti raffiche di vento hanno fatto crollare la copertura dell'ex Agip vicino all'Obeliscoe e un...

Tromba d’aria a Lecce - alberi caduti e crolli : Tromba d’aria a Lecce, alberi caduti e crolli – Una violenta Tromba d’aria si è abbattuta nella tarda serata di ieri a Lecce, provocando crolli,... L'articolo Tromba d’aria a Lecce, alberi caduti e crolli proviene da Roma Daily News.

Maltempo - Tromba d'aria a Marina di Ragusa : Alcune serre sono state danneggiate da un tromba d'aria che si è abbattuta stamattina in contrada Gaddimeli a Marina di Ragusa.

Maltempo - Tromba d’aria nel Grossetano : scoperchiato un capannone : Forte Maltempo in Toscana dove una tromba d’aria si e’ abbattuta nelle campagne di Monte Lattaia nel comune di Roccastrada (Grosseto) scoperchiando un capannone agricolo e danneggiando un podere. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la struttura. Sulla strada Castiglionese, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, invece, all’altezza del chilometro 28, la scorsa notte un grosso albero e’ caduto ...

Regione : chiediamo calamità per Tromba d’aria Terracina : Roma – Questo il comunicato della Regione Lazio: “La Giunta regionale del Lazio ha approvato nella seduta odierna la delibera di proposta di declaratoria di eccezionalità... L'articolo Regione: chiediamo calamità per tromba d’aria Terracina su Roma Daily News.

Tromba d'aria e mareggiate/ Video - raffiche di vento in tutta Italia : a Feltre black out e strade bloccate : Tromba d'aria e mareggiate, Video: raffiche di vento in tutta Italia, a Feltre black out e strade bloccate. Le ultime notizie sui tornado che si stanno sviluppando da Nord a Sud(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:13:00 GMT)

Tromba d'aria a Catania/ Video A18 bloccata per alberi caduti : forte vento - crolla soffitto ospedale Garibaldi : Tromba d'aria a Catania, Video: forti raffiche vento, A18 bloccata per alberi caduti in carreggiata. vento fa crollare controsoffitto dell'ospedale.