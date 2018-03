Tromba d' aria a Caserta | 8 feriti Auto sollevate e danni a case FOTO

San Nicola la Strada. Violenta Tromba d’aria 8 feriti e disagi in A1 : Momenti di grande paura in provincia di Caserta dove una tromba d’aria ha provocato 8 feriti , di cui uno grave, e

Tromba d'aria a Caserta. VIDEO : Caserta - Una violenta Tromba d'aria ha funestato in serata i comuni del casertano. La Tromba d'aria , poco prima delle 19, ha attraversato Maddaloni, San Nicola e San Marco per dirigersi verso Recale. ...

Tromba d'aria in Campania - danni ingenti a edifici e automobili : una persona ferita : Una sola persona ferita , in maniera lieve, ma poteva essere decisamente più drammatico il bilancio dopo la Tromba d'aria che questa sera ha colpito gran parte della provincia di...

Forte Tromba d'aria in Campania - danni ingenti e feriti : Una tromba d'aria ha investito i comuni nelle immediate vicinanze di Caserta, con danni e super lavoro per i vigili del fuoco. La pioggia e il vento Forte si sono abbattuti in particolare su San...