Treviso - Roberto come Davide Astori : morto nel sonno per un malore : È accaduto di nuovo nel mondo del calcio. A una settimana dalla triste ed improvvisa scomparsa di Davide Astori , capitano della Fiorentina, un altro giovane calciatore è scomparso nella notte a causa di un malore . Si chiamava Roberto Tangorra, aveva 34 anni ed era una calciatore italiano molto noto nella provincia di Treviso e non solo. Il ragazzo, originario di Dosson Casier era approdato nelle giovanili del Treviso Calcio e poi del Venezia. ...

